Libretto postale, metti sottosopra casa o la soffitta: se ne trovi uno così diventi ricco | Non c’entrano nulla i soldi che ci sono dentro

Un vecchio libretto postale potrebbe farti diventare ricco e non grazie ai soldi che potresti trovarci dentro. Scopri subito di cosa si tratta.

Hai mai rovistato tra le vecchie cose dei nonni o dei genitori? Magari in un baule polveroso in soffitta, o in un cassetto dimenticato?

Se la risposta è sì, allora sai quanto possa essere emozionante imbattersi in un oggetto antico o in un documento che racconta una storia.

Ma cosa succederebbe se tra quelle carte ingiallite trovassi un libretto postale? Sembra un oggetto banale, eppure potrebbe nascondere un tesoro inestimabile.

Non stiamo parlando dei soldi che ci potrebbero essere depositati, ma di qualcosa di molto più prezioso: un pezzo di storia, un legame con il passato e, in alcuni casi, una vera e propria fortuna economica.

Alla ricerca del libretto postale

Il libretto postale, un tempo semplice strumento di risparmio, si sta rivelando una vera e propria miniera d’oro per collezionisti e appassionati di storia. Negli ultimi anni sempre più persone, incuriosite dalla possibilità di fare una scoperta inaspettata, stanno rovistando tra vecchi bauli e soffitte alla ricerca di questi preziosi documenti. Ma come si fa a capire se un libretto postale è prezioso? E dove si possono trovare questi piccoli tesori? La risposta è più semplice di quanto si possa pensare: basta un po’ di pazienza, un pizzico di fortuna e la voglia di esplorare gli angoli più nascosti della propria casa e della propria famiglia. Armati di lente di ingrandimento e guanti bianchi, molti appassionati stanno riscoprendo il piacere della ricerca e della scoperta.

Un libretto postale può rivelarsi così interessante per diversi motivi, uno tra questi il suo valore storico. Se un libretto postale è antico può raccontarci molto sulla vita di chi lo possedeva, sulle abitudini di risparmio di un’epoca passata e sulle vicende storiche che hanno segnato il nostro Paese. In secondo luogo, per il suo valore economico: alcuni libretti postali, soprattutto quelli emessi in periodi particolari o con caratteristiche uniche, possono raggiungere quotazioni molto elevate sul mercato del collezionismo.

Quanto vale un vecchio libretto postale?

Il collezionismo di libretti postali è un hobby affascinante e potenzialmente redditizio. L’età, lo stato di conservazione e la storia legata al libretto ne influenzano il valore. Un libretto degli anni ’40 può valere tra 100 e 250 euro, mentre uno dell’Ottocento può superare i 400 euro.

È importante ricordare che anche i libretti dormienti, ossia quelli inattivi da almeno 10 anni, possono avere un valore. Questi libretti possono essere trasferiti al fondo Consap, ma i titolari o gli eredi hanno diritto a riprendersi le somme depositate entro una certa data. Per verificare se il proprio libretto è dormiente, è sufficiente consultare il portale delle Poste Italiane.