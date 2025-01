Inps, fai la domandina e riprenditi 5 anni di arretrati: la pensione si raddoppiata istantaneamente

Pensi che la tua pensione sia troppo bassa? Potresti avere diritto a migliaia di euro di arretrati accumulati in cinque anni.

Basta compilare una domanda

Milioni di italiani, dopo una vita dedicata al lavoro, si ritrovano oggi a godersi la meritata pensione. Tuttavia, molti pensionati lamentano che l’importo dell’assegno mensile non rispecchi pienamente il valore del loro contributo lavorativo e i sacrifici compiuti nel corso degli anni. La percezione diffusa è che l’importo della pensione sia spesso inferiore alle aspettative, soprattutto considerando il numero di anni lavorati e le condizioni di lavoro, spesso gravose. Questa sensazione di ingiustizia alimenta un crescente malcontento tra i pensionati italiani.

Ma c’è una novità che cambierà le cose per molti: numerosi pensionati potrebbero avere diritto a degli arretrati pensionistici relativi agli ultimi 5 anni. A questo punto ti starai chiedendo come fare per ottenere gli arretrati, e la risposta è molto semplice: basta presentare una domanda all’INPS. Compilando un modulo specifico e inviandolo all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, è infatti possibile richiedere la verifica del proprio trattamento pensionistico e l’eventuale liquidazione degli arretrati.

Le origini degli arretrati

Oltre alla pensione di vecchiaia o anticipata, in Italia, come in molti altri Paesi, esiste l’assegno di reversibilità. Questo viene erogato al coniuge superstite di un lavoratore deceduto, e rappresenta una parte della pensione che quest’ultimo percepiva. In alcuni casi, all’assegno di reversibilità si può aggiungere l’assegno di vedovanza. Quest’ultimo è un’ulteriore integrazione economica destinata a specifiche categorie di superstiti, come ad esempio coloro che sono anche invalidi al 100%. I coniugi superstiti e invalidi al 100% che non hanno ancora richiesto l’assegno di vedovanza potrebbero avere diritto ad arretrati relativi agli ultimi 5 anni.

Questi arretrati spettano poiché, pur avendo i requisiti necessari, non hanno presentato la domanda entro i termini previsti. Per richiedere gli arretrati e l’assegno di vedovanza, è possibile presentare domanda all’INPS tramite il portale online dell’INPS o attraverso i CAF, i Centri di Assistenza Fiscale che offrono assistenza gratuita o a costi contenuti per la compilazione e l’invio della domanda.