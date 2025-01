Carrara: dubbi sul cantiere fermo della rotatoria San Luca | Le risorse ci sono

Lo stop dei lavori presso il cantiere della rotatoria San Luca solleva nuovi malumori nell’amministrazione di Carrara: tutte le novità.

Un altro pasticcio all’italiana. A Carrara, il cantiere per la rotatoria San Luca è fermo da ben 3 mesi, rallentamento che solleva la preoccupazione non solo dei residenti, ma anche degli amministratori locali.

Questo progetto era stato finanziato con fondi provenienti dal PNRR, e avrebbe dovuto migliorare la viabilità e la sicurezza nell’area di intersezione tra la via Provinciale Carrara-Avenza e via Villaggio San Luca, ma attualmente sembra essersi arenato.

I lavori erano iniziati con buoni auspici, al punto che l’ordinanza dirigenziale n. 1087 del settore 10 di Polizia locale di Carrara aveva fissato il periodo di esecuzione tra novembre 2023 e aprile 2024 ma, mentre la data di consegna si avvicina, la rotatoria sembra destinata a trasformarsi nell’ennesima opera incompiuta.

Prevedibilmente, l’amministrazione di Carrara negli ultimi giorni è in pieno fermento: ecco quali sono le ultime novità in merito.

Rotatoria San Luca ferma al palo

Come anticipato, la rotatoria San Luca è diventata il più recente motivo di contesa all’interno dell’amministrazione carrarese, che attualmente sta cercando di trovare una rapida risoluzione. Inizialmente, l’assessore Moreno Lorenzini aveva presentato il progetto con grande entusiasmo, descrivendolo come un passaggio cruciale per la riqualificazione urbana del Villaggio San Luca, nonché per la sicurezza della circolazione nell’area.

La rotatoria, infatti, era stata progettata al fine di ridurre gli incidenti stradali e per migliorare il flusso del traffico, integrandosi armoniosamente con l’ambiente urbano circostante anche grazie ai nuovi attraversamenti pedonali protetti. L’interruzione dei lavori, perciò, sta sollevando numerosi dubbi non solo sulle tempistiche, ma anche sulla gestione dei fondi pubblici. Ricordiamo infatti che le risorse derivanti dal PNRR hanno l’obiettivo di promuovere lo sviluppo e la rigenerazione della città, il blocco dei lavori potrebbe quindi rappresentare un’opportunità mancata, a dispetto delle esigenze dei cittadini. Il consigliere di Lista Ferri Filippo Mirabella è intervento a gamba tesa sulla questione, denunciando: “A San Luca il cantiere per la rotonda è aperto ma fermo da mesi: altro danno annunciato“.

L’attacco di Mirabella

Dopo aver chiesto spiegazioni, enumerando peraltro i numerosi intoppi incontrati dal progetto, Filippo Mirabella ha rivolto a Lorenzini una critica severa. Come riportato da lavoceapuana.com, infatti, ha riferito di fronte ai colleghi: “Credo fermamente che sia un dovere di ogni consigliere comunale interrogare un assessore, mentre un assessore non ha il diritto di stabilire in quali binari si deve esplicare l’azione della minoranza“.

E ha poi concluso: “È evidente inoltre che la trasparenza è indigesta a questa amministrazione, e che il diritto del cittadino a informarsi non è contemplato, anzi, addirittura va censurato, oltreché non sia questo il terreno sul quale i cittadini vogliono conoscere e giudicare la classe politica che hanno votato“. Aprile 2024, in ogni caso, si avvicina.