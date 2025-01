Disastro Conad, costretti a fare la spesa da un’altra parte: saracinesca tirata giù | Finita proprio così

Chi ha fatto la spesa nel supermercato Conad negli ultimi giorni ha vissuto un’esperienza tutt’altro che piacevole.

A causa di un motivo sorprendente, il supermercato è stato costretto a chiudere i battenti, lasciando i clienti senza un punto di riferimento per le loro commissioni quotidiane.

La saracinesca abbassata e il negozio vuoto sono stati uno shock per molti, che si sono ritrovati a dover cambiare le loro abitudini e cercare alternative spesso scomode.

Al di là delle cause, è l’impatto sulla vita quotidiana dei cittadini che più preoccupa. Senza un supermercato di prossimità, molti si troveranno costretti a percorrere lunghe distanze per fare la spesa.

Ma cosa è successo esattamente al Conad in questi giorni? Continua a leggere per scoprirlo.

Conad chiude i battenti

Lutto a Borgo Aurora: il Conad di Largo Palermo 71 chiude i battenti. La notizia della chiusura definitiva del supermercato Conad, annunciata lo scorso 22 giugno 2024, ha gettato nello sconforto gli abitanti di Borgo Aurora. Questo storico punto vendita rappresenta un riferimento per la comunità, soprattutto per gli anziani e le famiglie con bambini piccoli, e la sua chiusura lascerà un vuoto incolmabile. La decisione di Eni, proprietaria dello stabile, di cessare l’attività arriva a pochi anni di distanza dalla chiusura del piccolo supermercato Crai di Corso Giulio Cesare, avvenuta nel 2017 per motivi di sicurezza. La concentrazione di queste due chiusure in un quartiere già provato da altre carenze di servizi essenziali rischia di marginalizzare ulteriormente la comunità locale, costringendo molti residenti a percorrere lunghe distanze per fare la spesa e limitandone l’accesso a prodotti freschi e di qualità.

La comunità di Borgo Aurora si è stretta attorno al suo Conad, difatti di fronte all’imminente chiusura i residenti hanno organizzato una vibrante protesta, esprimendo con forza il loro disagio. La manifestazione, tenutasi davanti al supermercato di Largo Palermo 71, ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, uniti dall’obiettivo di salvare un punto di riferimento fondamentale per il quartiere. A testimoniare la vicinanza alle istanze dei residenti, sono intervenuti l’assessore regionale alla Sicurezza, Fabrizio Ricca, e il presidente della Circoscrizione 7, Luca Deri. Entrambi hanno ascoltato le preoccupazioni dei cittadini, riconoscendo l’importanza del Conad per la comunità e impegnandosi a trovare soluzioni concrete per evitare la chiusura.

Non c’è stato nulla da fare

La chiusura del Conad non è solo una perdita in termini di servizi, ma rappresenta una seria minaccia per la sicurezza e la vivibilità di Borgo Aurora. I residenti temono infatti che lo stabile vuoto possa trasformarsi in un ricettacolo di degrado e atti vandalici, compromettendo ulteriormente la qualità della vita nel quartiere.

La proposta di trasformare l’area in un parco giochi, seppur lodevole, non risolve il problema fondamentale della mancanza di un punto vendita essenziale.