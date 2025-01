Legnata bollette, adesso non sopravvive più nessuno a parte questi cittadini: chi ha montato questo a casa si tiene tutto in tasca

I costi delle materie prime hanno subito una bella impennata, e le bollette sono sempre più care. Si salva solo chi ha provveduto in altri modi.

Da un po’ di tempo a questa parte, pare che l’argomento di cui si discute quasi quotidianamente sia l’aumento dei costi delle materie prime. E il conseguente aumento delle bollette.

I prezzi continuano a salire senza arrestarsi mai, a parte qualche momento di pausa, e le famiglie italiane si ritrovano come sempre a far fronte a spese sempre più elevate e a dover far quadrare i conti.

Si direbbe quasi che gas ed energia elettrica siano diventati un lusso. Si cerca perciò in ogni modo di tagliare i consumi, nelle maniere più disparate.

In questo contesto di difficoltà però c’è qualche fortunato che ha messo in atto una strategia vincente, che gli consente di risparmiare sulle bollette, spesso anche di migliaia di euro.

Legnata bollette: i cittadini che risparmiano

A fine mese, quando il postino bussa, è sempre un trauma. Sapere che è arrivata una bolletta fa quasi tremare, e ci si chiede a quanto ammonterà questa volta il salasso. Chi invece non si pone problemi, o comunque accoglie con maggiore serenità l’arrivo del postino, sono quei cittadini che hanno provveduto in altro modo.

Si può dare un bel taglio alle bollette se si mettono in atto dei piccoli accorgimenti. Basta munirsi di un particolare accessorio, e le spese non fanno più tanta paura.

Basta montare questo

Basta poco: l’uso di pannelli fotovoltaici. Che sono utili sia per generare energia elettrica per gran parte degli elettrodomestici della casa, che per scaldare l’acqua, a seconda del tipo. E chi li ha montati entrambi ha di che sorridere. Negli ultimi anni, infatti, il Governo ha offerto diversi bonus, incentivi e detrazioni per spingere i cittadini a compiere questa scelta non solo economicamente vantaggiosa, ma anche eco-sostenibile. E il 2025 non è certo da meno.

Per esempio, attraverso il Conto termico 3.0 è previsto un incentivo del 30% sulle spese sostenute, fino a 1.500 €/kW per il fotovoltaico semplice e 1.000 €/kWh per i sistemi di accumulo. Mentre il bonus fotovoltaico, valido fino al 31 dicembre 2025, permette di ottenere una detrazione fino al 50% delle spese sostenute, che saranno poi restituite in 10 anni tramite riduzione sulle imposte Irpef. Altrimenti si può scegliere di cedere il credito all’azienda installatrice. È il momento di informarti meglio sulla questione e scegliere di risparmiare con il sole.