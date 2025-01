È considerato il Reddito di Dignità: ora ti danno 682 euro per vivere decorosamente | Lo possono prendere tutti

Sono previste nuove soglie ISEE e importi aumentati per l’assegno di Inclusione nel 2025: ecco tutte le novità per chi percepisce quello che viene considerato come il Reddito di Dignità.

L’Assegno di Inclusione è stato confermato anche per il 2025, e sono previste importanti modifiche per garantire un supporto economico più efficace a chi vive situazioni di vulnerabilità.

Il sostegno economico è già previsto per famiglie con minori, over 60 o membri con invalidità superiore al 67%, ma lo scopo delle novità è quello di ampliare la platea di beneficiari.

A ricevere il supporto potranno essere anche coloro che hanno carichi di cura o chi è seguito da servizi sociali e sanitari: in questo modo aumenterà il numero di famiglie supportate e saranno previsti anche importi maggiori e soglie di accesso più alte.

Ad esempio le famiglie composte esclusivamente da over 67 o da persone con disabilità potranno contare sull’accredito di importi più generosi rispetto al passato, nell’ottica di garantire una sorta di “reddito di dignità” per permettere agli italiani di vivere in modo decoroso.

Le nuove soglie ISEE per ottenere l’Assegno di Inclusione: limiti più alti

Tra le novità principali introdotte per l’Assegno di Inclusione del 2025 è da segnalare l’aumento delle soglie ISEE e del reddito familiare massimo per accedere al beneficio. Il limite ISEE passerà da 9.360 euro a 10.140 euro: ci si aspetta una crescita del numero di nuclei familiari idonei a ricevere il sussidio. Parallelamente, il reddito familiare massimo salirà da 6.000 a 6.500 euro.

Per le famiglie con membri over 67 o persone con invalidità le condizioni saranno ancora più vantaggiose: la soglia di reddito in questo caso aumenterà da 7.560 euro a 8.190 euro. Anche chi si occupa di familiari non autosufficienti o di minori potrà accedere con maggiore facilità all’Assegno di Inclusione, grazie a una revisione dei requisiti che tiene conto delle responsabilità assistenziali e delle condizioni di salute.

Incremento dell’Assegno di Inclusione: quanti e quali aumenti ci saranno e per quali beneficiari

L’aumento delle soglie ISEE comporterà anche un incremento degli importi erogati. Nel caso di nuclei familiari senza altri redditi il beneficio economico potrà raggiungere un massimo di 541,67 euro mensili, rispetto ai 500 euro previsti in precedenza. Per le famiglie composte solo da over 67, l’assegno passerà da 630 euro a 682,50 euro mensili.

Anche il rimborso per l’affitto sarà oggetto di revisione: le famiglie con membri vulnerabili riceveranno fino a 303,33 euro al mese, mentre quelle composte esclusivamente da over 67 potranno ottenere 162,50 euro per alleggerire il peso delle gravose spese abitative.