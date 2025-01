Ma quale dottore o notaio: nel 2025 il lavoro (stra) pagato è solo e soltanto questo qui | Ti riempiono di soldi per stare dietro una scrivania

I classici mestieri sono in declino, mentre emergono nuove figure professionali dal guadagno elevato: ecco quali sono i lavori meglio retribuiti del 2025, sui quali puntare per una carriera di successo.

Negli ultimi anni si sta assistendo ad una vera e propria transizione nel mondo del lavoro: attualmente ad essere privilegiati sono i profili qualificati e altamente specializzati.

Secondo la Salary Survey 2025 di PageGroup, il panorama occupazionale del 2025 continuerà ad essere caratterizzato dall’instabilità economica e dal divario tra le aspettative dei lavoratori e le necessità delle aziende.

«Colmare questo gap – afferma Tomaso Mainini, amministratore delegato di PageGroup per Italia e Turchia – è indispensabile, soprattutto in un contesto in cui la scarsità di talenti altamente qualificati rappresenta una sfida concreta».

Tra i settori che emergono come i più promettenti ci sono il Finance e l’Engineering & Manufacturing, ambiti in cui l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione stanno ridefinendo le competenze richieste.

I lavori più richiesti nel settore Finance: si guadagnano fino a 130.000 euro all’anno

Nel settore finanziario le aziende sono alla ricerca di figure in grado di guidare il cambiamento ormai inarrestabile verso il digitale. Ad essere maggiormente richiesti nel mondo Finance sono ruoli come lo Chief Financial Officer (CFO) e il Controller: in entrambi i casi, la principale competenza desiderata è quella di implementare strategie finanziarie vincenti. Per un CFO con oltre 10 anni di esperienza, lo stipendio può superare i 130.000 euro lordi annui.

Com’è facile immaginare, l’avvento dell’Intelligenza Artificiale sta invadendo e trasformando il settore attraverso la messa a punto di strumenti innovativi, orientati a migliorare i processi contabili e la pianificazione strategica. Per chi desidera lavorare nel Finance le retribuzioni competitive arrivano anche al livello intermedio: i ruoli da Responsabile Amministrativo garantiscono guadagni che oscillano tra i 45.000 e i 60.000 euro annui.

Engineering & Manufacturing: tanti benefit per competenze sempre più avanzate

L’economia italiana si basa perlopiù sul settore industriale, che attualmente è trainato dall’implementazione di nuove tecnologie, quali l’intelligenza artificiale, la robotica avanzata e le soluzioni per il risparmio energetico. In questo scenario in evoluzione, le figure professionali più ricercate sono quelle del Direttore R&D, del Responsabile Ufficio Tecnico e del Project Manager, con stipendi che variano dai 50.000 ai 70.000 euro per chi ha meno di cinque anni di esperienza, fino a superare gli 80.000 euro per i profili più senior.

Questi ruoli si dimostrano cruciali per molte aziende attente alla sostenibilità e all’innovazione tecnologica: l’assunzione di questi professionisti punta a ottimizzare i processi produttivi e ridurre il consumo di risorse. Cresce la richiesta di competenze specifiche e avanzate: la domanda supera l’offerta e per questo motivo i benefit e le retribuzioni sono sempre più allettanti al fine di attirare i candidati migliori.