Tortellini della Lidl, dalla scatola non lo diresti mai chi è a produrli davvero: la ditta è famosissima | Li paghi due spicci e ti mangi l’eccellenza italiana

Tutti conoscono il discount Lidl, ma pochi sanno che alcuni prodotti nascondono marchi famosi. Come i tortellini: non lo immagineresti mai.

Chiamarlo discount è riduttivo: Lidl è oramai diventato a tutti gli effetti al pari di un supermercato, amatissimo dai suoi affezionati clienti.

Del resto, spesso qui si trovano prodotti che non esistono altrove, a prezzi poi più che vantaggiosi. Come resistere alla offerte settimanali?

Periodicamente infatti al Lidl si dedica uno scaffale ad uno specifico Paese, omaggiandolo con prodotti tipici tutti da assaggiare. I più curiosi non si lasciano certo sfuggire l’occasione di provare un piatto tipico della Grecia, della Spagna o del Marocco.

Ma anche gli altri prodotti sono uno più buono dell’altro. Del resto, anche se sembra di non conoscerne il marchio, in realtà dietro spesso si nascondono aziende assai rinomate e conosciute. Come nel caso dei tortellini. Sai davvero chi li produce? Non lo immagineresti mai.

Tortellini della Lidl: sai chi li produce?

Molte persone si rifiutano di fare la spesa in un discount perché hanno l’idea – sbagliatissima – che in questi luoghi si vendano prodotti sotto marca di pessima qualità. Questa è un’idea difficile da eradicare, e molto lontana dalla realtà. Certamente ci sono sempre le eccezioni: può capitare che un prodotto non sia proprio il massimo, ma questo capita anche nei supermercati più famosi.

Chi invece è ormai un cliente abituale si è reso conto che molto spesso basta leggere bene l’etichetta per scoprire che quel biscotto che ti sembra sconosciuto è invece prodotto da una nota azienda dolciaria. In tutti i discount accade questo, e il motivo è semplice: senza pubblicità, le grandi aziende abbattono i costi, e di conseguenza il prezzo scende tantissimo. E i consumatori ringraziano.

Il marchio che si nasconde dietro il prodotto

L’azienda che produce i tortellini in vendita dalla Lidl opera da ben 40 anni, e ha 7 certificazioni di qualità che ne garantiscono la bontà. Lo stabilimento principale si trova a Villafranca, in provincia di Verona, a pochi chilometri dal Lago di Garda. Sul sito leggiamo che vengono utilizzati solo ingredienti naturali e senza conservanti, senza glutammato e grassi idrogenati. La farina è italiana e le uova freschissime e solo di galline allevate a terra, “e da allevamenti attenti all’alimentazione e al loro benessere”. Gli ingredienti per i ripieni, poi, vengono “selezionati e preparati all’interno dell’azienda. Anche i formaggi, rigorosamente in pezzi, vengono grattugiati in stabilimento”.

Parliamo della ditta De Angelis, una vera eccellenza italiana con prodotti dalla tracciabilità sempre certa. Ecco perché i tortellini della Lidl sono così buoni.