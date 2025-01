CAF, d’ora in poi non presentarti più senza questo documento: ti mandano via in un lampo | Perdi tempo e soldi

Per il rinnovo dell’ISEE sono necessari alcuni documenti senza i quali è impossibile procedere: ecco con cosa bisogna presentarsi al CAF per evitare di essere rimandati indietro.

L’ISEE aggiornato è un documento imprescindibile da presentare a partire dal 1° gennaio di ogni anno per continuare a ricevere molti aiuti economici e la maggior parte dei sussidi sociali.

Nell’elenco dei benefici a cui è possibile accedere spiccano, ad esempio, l’Assegno di Inclusione, i bonus sociali che abbattono i costi di luce e gas e l’Assegno Unico.

L’ISEE attualmente utilizzato è scaduto il 31 dicembre ed è necessario presentare una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per calcolare il nuovo indicatore.

Si tratta di un adempimento che riguarda non solo chi deve rinnovare l’ISEE, ma anche per tutti coloro che intendono utilizzarlo per richiedere per la prima volta agevolazioni o sussidi.

Nuovo ISEE: quali sono i documenti necessari per ottenerlo

L’ISEE è l’Indicatore che tiene conto di tutti i redditi, i beni patrimoniali e della composizione del nucleo familiare. La mancata preparazione dei documenti richiesti comporta rinvii, perdite di tempo e si può arrivare, conseguenzialmente, all’esclusione temporanea dai benefici. Per evitare complicazioni è quindi fondamentale presentare tutto il materiale correttamente al CAF.

Affinché il Centro di Assistenza Fiscale al quale ci si rivolge possa elaborare la nuova DSU per produrre l’ISEE 2024 è necessario presentare diversi documenti personali. In particolare, il dichiarante deve fornire una copia del proprio documento di identità valido e della tessera sanitaria, oltre alle tessere sanitarie di tutti i componenti del nucleo familiare. Serve, inoltre, uno stato di famiglia aggiornato, che può essere presentato anche in forma di autocertificazione e che serve a verificare lo stato civile e la composizione familiare. Di fronte ad alcuni situazioni particolari, come nei casi di invalidità civile superiore al 66% o dei beneficiari della Legge 104/1994, è necessario allegare i relativi certificati. Per i nuclei familiari con separazioni o divorzi, poi, va presentata una copia della sentenza di separazione o divorzio.

Situazione reddituale e patrimoniale: cosa presentare al CAF per l’ISEE aggiornato

L’ISEE si basa sui redditi e patrimoni posseduti fino al 31 dicembre 2023. Per la parte relativa ai redditi bisogna fornire copie delle dichiarazioni come il modello 730 o il modello Redditi PF, insieme alle certificazioni bancarie che riportino saldi e giacenze medie di conti correnti, carte e libretti. Per quanto riguarda, invece, il patrimonio immobiliare, occorrono le visure catastali che riportino i dettagli sui giorni di possesso e i diritti reali.

Chi vive in affitto, poi, deve includere nella documentazione il contratto di locazione con gli estremi di registrazione e il canone. Infine, per i redditi esenti, come borse di studio, assegni di ricerca o compensi per attività sportive dilettantistiche, è necessario presentare documentazione specifica.