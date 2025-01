Questa è la scatoletta di tonno migliore sul mercato: la paghi due spiccioli | Ha superato tutti i test

Il tonno in scatola si rivela un prodotto eccellente, ma solo se rientra in questa classifica: ecco l’elenco delle migliori scatolette di tonno stilato da un team di esperti.

Il tonno in scatola è uno degli alimenti più amati soprattutto per la sua versatilità: basta averne una scorta sempre a disposizione per preparare pasti veloci, pic-nic al mare ma anche ricette gourmet.

Questo prodotto è nato inizialmente come alternativa economica al tonno fresco, ma nel tempo ha rivoluzionato le abitudini alimentari di intere generazioni.

Si trova sugli scaffali di tutti i supermercati, disponibile in una grande varietà di marchi e formati: ma qual è il migliore tonno in scatola?

Gambero Rosso ha stilato una speciale classifica delle scatolette di tonno: a degustare gli alimenti valutandone aspetto, profilo organolettico, consistenza e sapidità, sono stati chiamati Mara Nocilla, giornalista professionista, Igles Corelli, chef, e Indra Galbo, capo panel della Guida Oli d’Italia.

Tonno in scatola: la valutazione dei principali marchi che si trovano al supermercato

Nonostante l’ottima qualità della materia prima di molti marchi esaminati, non tutti hanno raggiunto gli stessi livelli di eccellenza. Prodotti come quelli di Nostromo o Mareblu mantengono standard accettabili, ma presentano sapori meno equilibrati e sentori che possono risultare eccessivi o poco armonici al palato.

Guardando alle prime posizioni di questo speciale elenco troviamo al secondo posto le scatolette di Corsaro, tonno a pinne gialle all’olio di oliva che si distingue per un profilo organolettico delicato ed equilibrato. L’aroma tenue e la bassa sapidità rendono questo prodotto ideale per chi cerca un gusto naturale e leggero. Seguono Sardarelli, tonno pinna gialla all’olio di oliva, celebre per lavorazione che segue la tradizione calabrese dalla prima metà dell’Ottocento, e il tonno Angelo Parodi, trancio in olio di oliva apprezzato per la sua consistenza e la leggerezza dei profumi.

Il miglior tonno in scatola: sapore equilibrato e ottima materia prima

Scalando la classifica si arriva al marchio re del tonno in scatola: a meritare l’appellativo è Rio Mare, con il suo tonno all’olio di oliva. Alla vista il prodotto si presenta con tranci compatti e di un colore chiaro, un dettaglio che denota già la qualità superiore. Al naso i sentori di pesce sono eleganti e delicati e la nota oleosa sembra ben bilanciata.

Com’è facile immaginare, poi, la vera degustazione arriva quando il prodotto incontra l’approvazione del palato: gli esperti hanno rilevato consistenza morbida, sapore equilibrato e una punta di sapidità che rende il gusto persistente e raffinato. Il tonno Rio Mare si distingue, quindi, come miglior tonno in scatola per la capacità di esaltare il pesce senza che l’olio ne sovrasti il sapore ed è quindi un ingrediente perfetto sia per condire un’insalata che per arricchire un piatto di pasta.