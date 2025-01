Posto di blocco, da oggi in poi ti chiedono anche questo documento: non puoi rifiutarti | Chi non ce l’ha deve dire addio all’auto

Da oggi, ogni volta che incontrerete un posto di blocco, preparatevi a una nuova richiesta e ad avere con voi questo documento.

I posti di blocco, un appuntamento ormai consolidato per molti automobilisti, stanno per diventare ancora più temibili.

Un documento si aggiunge alla lista di quelli da esibire quando si viene fermati, e la sua assenza potrebbe costarvi caro.

Con questa novità, da oggi in poi, chi non possiede questo nuovo documento potrebbe dire addio alla propria auto.

Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa importante novità e quale documento non potrà più mancare nelle nostre auto.

Non puoi non averlo con te

Una rivoluzione è in atto sulla strada: da oggi, prestare la propria auto non è più così semplice come prima. Il nuovo Codice della Strada ha infatti introdotto una novità destinata a far discutere. Per poter guidare un’auto non di proprietà, è obbligatoria una delega scritta rilasciata dal proprietario del veicolo. Questo significa che se decidi di prestare la tua auto a un amico, un familiare o a chiunque altro, dovrai munire la persona autorizzata di un documento ufficiale, in cui dichiari esplicitamente di consentirle di guidare il tuo veicolo. Questo documento dovrà essere esibito in caso di controlli da parte delle Forze dell’Ordine e deve contenere informazioni precise. Tra queste, il nome del conducente, il numero di targa del veicolo e il periodo di validità. È da tenere inoltre a mente che la durata massima consentita per la delega, senza ulteriori formalità, è di trenta giorni consecutivi.

Lo scopo di questa misura è quello di aumentare la sicurezza stradale e di contrastare fenomeni come il furto e l’uso illecito dei veicoli. Infine, in caso di incidenti, la delega scritta potrà essere utile per chiarire le responsabilità. Le conseguenze per chi non avrà con sé la delega in questione sono molto pesanti. Nello specifico, chi viene fermato alla guida di un’auto che non è di sua proprietà e non ha a portata di mano la delega rischia sanzioni amministrative molto salate e, nei casi più gravi, persino il sequestro del veicolo.

Perché è così importante?

In primo luogo, la delega serve a dimostrare che il proprietario dell’auto ha autorizzato qualcun altro a guidarla: prestare l’auto senza delega può comportare un aumento del premio assicurativo, poiché la compagnia potrebbe considerare il proprietario responsabile per eventuali danni causati dal conducente non autorizzato.

Per tutelarsi, è consigliabile informare la propria compagnia assicurativa e verificare le condizioni della polizza. In questo modo, si potrà guidare serenamente, sapendo di essere coperti in caso di necessità.