Legge 104, scattano i controlli a tappeto: ora l’INPS è spietata | Tolta già a tantissimi

I controlli dell’INPS si stanno intensificando in modo significativo per quanto riguarda coloro che hanno diritto ai benefici della legge 104.

La Legge 104, pilastro fondamentale del nostro sistema di protezione sociale per le persone con disabilità e i loro caregiver, attualmente è sotto i riflettori.

Dopo anni di applicazione, l’INPS ha infatti deciso di intensificare i controlli sull’utilizzo dei permessi lavorativi previsti dalla norma.

Un’ondata di verifiche che sta dunque mettendo in allarme migliaia di persone in tutto il Paese.

Le conseguenze di questi controlli possono essere molto pesanti per i beneficiari della Legge 104: in caso di accertamento di un uso improprio dei permessi, l’INPS può revocare il beneficio come sta già succedendo.

Controlli sempre più frequenti

La Legge 104/92 ha come obiettivo primario quello di garantire l’inclusione sociale delle persone con disabilità e di sostenere i loro familiari nell’esercizio dell’assistenza. Tra i benefici previsti, i permessi lavorativi rappresentano uno strumento fondamentale per conciliare i tempi della cura con quelli del lavoro. Grazie a questi permessi, i caregiver possono assentarsi dal posto di lavoro per assistere il familiare disabile, senza perdere il proprio posto e la retribuzione. Tuttavia, negli ultimi anni si è diffusa la preoccupazione che alcuni lavoratori stiano usufruendo indebitamente di questi permessi, utilizzandoli per scopi diversi da quelli previsti dalla legge. Questa situazione ha spinto l’INPS ad avviare una serie di controlli mirati, con l’obiettivo di verificare la corretta fruizione dei benefici e di contrastare eventuali abusi.

Sempre più spesso, vengono alla luce casi di persone che dichiarano di assistere un familiare disabile per ottenere permessi lavorativi, ma che in realtà utilizzano questi giorni per scopi personali, come viaggi all’estero o attività non correlate all’assistenza. Per contrastare questi comportamenti scorretti, le Autorità stanno intensificando i controlli. L’INPS, in particolare, sta mettendo in atto una serie di verifiche per individuare i falsi invalidi. Le indagini possono partire da segnalazioni anonime, ma anche da incroci di dati con altre banche dati, come quelle dei sistemi di prenotazione aerei o ferroviari.

Le conseguenze dell’abuso

Chi viene sorpreso ad abusare della Legge 104 rischia conseguenze molto gravi. Infatti, oltre a dover restituire le somme indebitamente percepite, può incorrere in sanzioni amministrative e penali fino al licenziamento.

Questi abusi non solo danneggiano chi li commette, ma minano anche la fiducia nel sistema di assistenza per le persone con disabilità. Quando pochi approfittano di un diritto pensato per aiutare i più fragili, rischiano di privare di questo sostegno chi ne ha davvero bisogno.