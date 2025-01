Mozzarella dell’Eurospin, ho scoperto dall’etichetta chi la produce davvero: la pago una miseria ma è meglio del caseificio

Quando ci si reca a fare la spesa all’Eurospin l’obiettivo è il risparmio, ma bisogna davvero rinunciare alla qualità? Ecco quale famoso marchio si nasconde dietro alla mozzarella che costa meno.

Fare la spesa nei discount è ormai una scelta frequente per moltissime famiglie italiane che faticano a sbarcare il lunario, eppure risparmiare non vuol dire necessariamente scendere a compromessi sulla qualità.

Curiosando tra gli scaffali di Eurospin e all’interno del banco frigo, infatti, si trovano prodotti molto validi che hanno il vantaggio di essere venduti a prezzi davvero accessibili.

La linea Land, ad esempio, propone una serie di articoli che possono sembrare anonimi a prima vista; leggendo le etichette, però, emerge un dettaglio sorprendente. Molti di questi latticini provengono, infatti, da grandi marchi, ben noti per l’eccellenza delle loro produzioni.

Uno dei prodotti più amati di questa linea è la mozzarella: economica ma di alta qualità, essendo realizzata da aziende leader nel settore caseario che la distribuiscono sotto il marchio di Eurospin.

Mozzarella dell’Eurospin: ecco quali celebri marchi caseari la producono

Le mozzarelle Land, spesso acquistate per la loro convenienza, nascondono un segreto interessante, come riportato da Trend Online: molte di esse sono prodotte da Galbani, un marchio storico e sinonimo di qualità nell’industria alimentare italiana. L’azienda, con sede a Casale Cremasco-Vidolasco, si occupa della produzione della mozzarella classica distribuita nei punti vendita Eurospin.

Ma questo non è l’unico celebre brand presente sulle etichette dei prodotti da discount. Le ciliegine di mozzarella, un formato particolarmente utilizzato nelle insalate e negli aperitivi, sono firmate Granarolo: anche in questo caso si tratta di una realtà casearia ben nota e consolidata, che garantisce una qualità eccellente a prezzi contenuti. Parlando della mozzarella di bufala, invece, entra in scena Fattorie Garofalo, marchio leader nella produzione di bufala campana DOP. Alcuni lotti, invece, provengono dal caseificio I.L.C. Mandara, situato a Mondragone, un’area rinomata per la tradizione casearia.

Linea Land: Parmalat e Galbani sono i produttori dei latticini da discount

Anche gli altri prodotti della linea Land portano la firma di realtà aziendali eccellenti. Il Latte, ad esempio, è prodotto in collaborazione con Parmalat negli stabilimenti di Collecchio, Zevio e Catania, a dimostrazione di un impegno capillare nella produzione. Il burro, invece, è realizzato dal Consorzio Latterie Sociali Mantovane, che si distingue per la tradizione nella lavorazione dei prodotti caseari.

Passando agli yogurt, Eurospin si affida a produttori austriaci, noti per il rigore e la qualità nella lavorazione del latte. Ci sono poi i formaggi: il mascarpone e il gorgonzola piccante vengono prodotti da Galbani, mentre i formaggini sono firmati Prealpi e provengono dallo stabilimento di Varese. Leggendo le etichette dei prodotti del discount, dunque, si scopre una rete produttiva fatta di eccellenze italiane e internazionali.