Carrara: ennesimo furto nelle scuole | Il consigliere comunale Bernardi interviene: “La sicurezza spetta all’amministrazione”

La scuola Marconi di Viale Potrignano ha subito un clamoroso secondo furto: sottratto materiale didattico per un valore di 12mila euro, Sindaco nel mirino dell’opposizione.

È fermento nell’Amministrazione del Comune di Carrara dopo l’ennesimo furto che, ancora una volta, ha colpito la scuola primaria Giacomo Marconi di Viale Potrignano. L’istituto non è nuovo alle incursioni dei malviventi, e ora l’opposizione sprona il Sindaco Arrighi ad attuare misure preventive che scoraggino il reiterarsi di episodi analoghi.

Il furto si è consumato nella tarda serata del 28 gennaio, secondo quanto riportato dalla denuncia presentata dal consigliere comunale di opposizione Massimiliano Bernardi, e rappresenta un’escalation di criminalità nella zona scolastica, considerando che già ad agosto 2024 i ladri erano penetrati nella struttura.

Alle quattro lavagne precedentemente sottratte, al bottino dei malviventi ora si sommano altre 5 lavagne multimediali, per un valore complessivo di circa 12mila euro.

L’episodio è finito perciò nel mirino di Bernardi, che accusa Arrighi di non aver adottato misure adeguate per garantire la sicurezza nelle scuole, e chiede perciò interventi urgenti e concreti per proteggere il materiale scolastico e garantire un ambiente di apprendimento sicuro e dignitoso agli alunni. Gli studenti, infatti, dovranno provvisoriamente tornare a metodi di insegnamento più tradizionali, almeno finché non si provvederà alla sostituzione delle lavagne di nuova generazione.

L’indignazione di Massimiliano Bernardi

Massimiliano Bernardi ha puntato il dito contro il Sindaco Arrighi, commentando, come riporta anche lavoceapuana.com: “Una situazione gravissima che danneggia gli alunni, le famiglie, gli insegnanti e l’intera comunità scolastica. Di fronte a una tale escalation di furti, anche in altre scuole, ci chiediamo: cosa ha fatto il Sindaco Arrighi?“.

Bernardi ha proseguito: “La scuola primaria Marconi è di proprietà comunale, e quindi spetta all’Amministrazione garantirne la sicurezza. Avrebbe dovuto intervenire con urgenza per evitare che la scuola diventasse un bersaglio facile, per esempio installando un sistema di allarme collegato con le Forze dell’Ordine e una maggiore illuminazione, oltre a verificare che ingressi e finestre fossero adeguatamente protetti, e rendere la scuola meno vulnerabile“. Al momento, il Sindaco Arrighi non ha rilasciato dichiarazioni in merito, e il suo silenzio ha ulteriormente fomentato Bernardi nella sua invettiva.

Bernardi sull’Amministrazione comunale: “Gestione superficiale e distratta”

Massimiliano Bernardi ha concluso la sua arringa con una nota di demerito a carico dell’Amministrazione di Carrara: “Non abbiamo visto né un post, né una dichiarazione del Sindaco Arrighi, e nessuna parola di solidarietà alla scuola, agli insegnanti e soprattutto agli alunni e alle loro famiglie, che ancora una volta subiscono le conseguenze di una gestione superficiale e distratta“.

Nel frattempo, le Forze dell’Ordine hanno avviato un’indagine per identificare i responsabili del furto e recuperare le lavagne sottratte, mentre la comunità locale attende con ansia ulteriori sviluppi.