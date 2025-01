Marina di Massa: nave cipriota alla deriva con 12 persone a bordo | Tutti salvi

Nella serata di martedì 28 gennaio una nave cipriota si è schiantata contro il pontile di Marina di Massa: tutto l’equipaggio a bordo è stato tratto in salvo.

Nelle ultime ore la tranquilla località costiera di Marina di Massa è stata teatro di un rovinoso incidente navale: un’imbarcazione battente la bandiera di Cipro si è infatti scontrata contro il pontile della città nella tarda serata di martedì 28 gennaio.

La Guang Rong, lunga 100 metri e adibita al trasporto di pietrame granulato, si è poi arenata, e l’equipaggio a bordo è stato prontamente tratto in salvo dai soccorritori: ecco le dinamiche dell’incidente secondo le prime ricostruzioni.

L’incidente è avvenuto intorno alle ore 21.00, quando il forte vento e le onde proibitive avrebbero fatto perdere al comandante il controllo dell’imbarcazione.

La Guang Rong, che era alla fonda di Marina di Carrara, è stata quindi spinta verso terra fino a urtare contro la testata del pontile, provocando il crollo parziale della struttura.

Le operazioni di salvataggio

Il personale della Capitaneria di porto di Marina di Carrara, con il coordinamento del Centro Regionale di Soccorso Marittimo, è intervenuto in loco tempestivamente, dispiegando l’elicottero Nemo per monitorare la situazione, mentre i rimorchiatori sono stati allertati per fornire assistenza durante la rimozione della nave.

L’equipaggio della Guang Rong, composto da 12 persone di varie nazionalità, è stato poi trasferito a terra in sicurezza, e senza riportare ferite degne di nota. Le operazioni di soccorso sono state costantemente seguite non solo dalla Guardia Costiera, ma anche dal Prefetto, dal Sindaco e dalle altre Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco. Le verifiche preliminari hanno evidenziato che l’imbarcazione, a causa probabilmente dell’intensità del vento e delle correnti marine, sarebbe stata sospinta verso terra fino a urtare contro la testata del pontile, anche se le Autorità competenti hanno avviato un’inchiesta per accertare le dinamiche dell’incidente e valutare le eventuali responsabilità. La Guang Rong, una Hopper Dredger costruita nel 2001, è stata in seguito rimorchiata in porto per essere sottoposta a ulteriori controlli e riparazioni.



Il monito del sindaco Francesco Persiani

Ovviamente, l’incidente ha suscitato preoccupazione tra gli abitanti della zona, che hanno assistito impotenti all’evento. Di conseguenza, il Sindaco Francesco Persiani ha rilasciato un breve comunicato sui social per aggiornare la comunità, raccomandando peraltro ai cittadini di non avvicinarsi al luogo del sinistro navale.

“Purtroppo, una parte del pontile è già crollata“, ha esordito il primo cittadino. Per poi ribadire: “La zona intorno è stata delimitata. Vi invitiamo a rispettare le barriere di sicurezza e a non avvicinarvi al pontile. Vi terremo aggiornati sugli sviluppi“.