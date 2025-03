Ammanettato e portato via dai carabinieri quando è arrivato in cassa: Disastro nel supermercato | Ha comprato 2 mele e 1 broccolo

Arrestato dai carabinieri dopo aver fatto la spesa? Può succedere anche questo, se commetti alcuni errori. L’incredibile notizia.

Tutti facciamo la spesa al supermercato. La sua comodità è indubbia, offre una vasta gamma di prodotti in un unico posto, senza perciò dover girare tra diversi negozi. un risparmio in termini di tempo, e anche di denaro, il più delle volte.

Inoltre abbiamo a disposizione anche diversi discount su tutto il territorio, il che rende ancora più accessibile il mondo della spesa quotidiana.

I prezzi altamente competitivi a fronte di una qualità indubbia, rappresentano una scelta intelligente per chi cerca di risparmiare ma vuole comunque mangiare bene.

Però bisogna fare attenzione all’atto dell’acquisto. O potremmo ritrovarci i carabinieri che ci attendono alla cassa. Come è possibile?

Supermercato: ti arrestano perché fai la spesa

Al supermercato e al discount possiamo trovare alimenti confezionati freschi, congelati, biologici e anche a marchio proprio, i cosiddetti private label. Prodotti che competono decisamente con le grandi marche, ma a costi inferiori.

Un mix di convenienza e qualità che riesce ad accaparrarsi sempre più clientela, soddisfacendo i gusti di tutti. Clienti che apprezzano la possibilità di fare una spesa completa in un unico posto senza compromettere il budget familiare. Spesa che comprende ogni tipo di prodotto, compresa frutta e verdura sfusa e freschissima. Ma, come abbiamo detto, bisogna fare attenzione.

A cosa fare attenzione

Proprio mentre si acquistano frutta e verdura, occorre la massima attenzione. Alcune persone infatti cercano di fare le furbe, adottando dei piccoli stratagemmi. Questi prodotti sono liberi, ognuno sceglie e pesa autonomamente solo ciò che gli serve. Ed è qui che nascono i problemi. C’è chi pesa senza chiudere il sacchetto, e poi aggiunge altro prodotto. Chi mette un codice diverso per pagare meno, o chi solleva leggermente il piatto della bilancia per far risultare un peso minore. Il fatto a cui nessuno bada è che questo è a tutti gli effetti un reato di truffa. Che viene scoperto quasi sempre perché ormai quasi tutte le casse sono dotate di bilancia.

E che, come recita il Codice Penale all’articolo 640 che recita: “Chiunque, con artifizi o raggiri(1), inducendo taluno in errore(2), procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno(3), è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032”. Un’importante conseguenza legale per aver di fatto rubato 2 mele e un broccolo. Ne vale davvero la pena per risparmiare pochi euro?