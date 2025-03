Film e telefilm gratuiti, Netflix puoi anche disdirlo: su questo canale del digitale trovi tutto a zero | Lo conoscono in pochissimi

Sul digitale terrestre un canale completamente gratuito ricco di contenuti; film e telefilm da goderti quando vuoi senza abbonamento.

Corriamo tutto il giorno dietro al lavoro e ai vari impegni quotidiani, e la sera non vediamo l’ora di tornare a casa a rilassarci un po’.

E cosa c’è di meglio che immergersi un un film, una serie tv o una fiction capaci di farti dimenticare, almeno per qualche ora, tutto ciò che hai intorno?

Non serve null’altro che un comodo divano o una poltrona, un sacchetto di popcorn, patatine o snack vari, d’obbligo quando ti prepari ad una maratona televisiva, una bibita o una birra. E un abbonamento.

Perché qualunque sia il genere che preferisci, devi comunque pagare per la visione. E spesso nemmeno poco. E se ti dicessimo che hai già tutto quello che vuoi direttamente sul digitale terrestre, senza nessun costo?

Netflix addio: film e telefilm gratis sul digitale terrestre

Le offerte sono ormai talmente ampie che è diventato difficile scegliere tra i vari canali in abbonamento. Molti ne acquistano più di uno, per poter avere praticamente tutto ciò che desiderano sempre a disposizione. Dallo sport ai canali tematici, dall’horror alla commedia. E poi contenuti esclusivi, tv per famiglia e per bambini, non ci facciamo mancare niente. Inoltre, all’interno stesso di un abbonamento, possiamo ampliare ulteriormente l’offerta pagando un po’ di più per un particolare contenuto, o per un secondo abbonamento ad un solo genere.

Ma tra Amazon Prime, TimVision, Disney+ e soprattutto Netflix, diventa una spesa insostenibile. Senza contare che molte volte, proprio avere una scelta così ampia, ci manda solo in confusione. Quante volte hai passato la serata con il telecomando in mano saltando da un contenuto all’altro cercando quello che ti colpisce di più? E alla fine si è fatta l’ora di andare a letto, e non hai guardato proprio nulla. Ti farà quindi piacere sapere che grazie al digitale terrestre potrai dire addio a Netflix.

Il canale ricco di contenuti

Disponibile in chiaro da pochi mesi, WarnerTv è visibile sul canale 37 del digitale terrestre, con un’offerta ricca di titoli della Warner Bros. Una selezione di film e telefilm che hanno fatto la storia del cinema, e che comprende tantissimi generi che incontrano i gusti del pubblico più vasto e vario.

Come annuncia sul suo sito “spaziando dagli iconici supereroi ai grandi classici, con l’opportunità di scoprire e riscoprire anche gli esordi delle grandi star di Hollywood”. Un vero tesoro tutto da ammirare.