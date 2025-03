Scordiamoci la carne, il pollo ora costa più delle aragoste al ristorante: non ci resta che il tofu per saziarci

Sembra proprio che dovremo dire addio alla carne. Scordati del pollo a basso costo, meglio che diventi vegetariano.

Variare l’alimentazione è uno dei principi cardine per una vita sana, poiché in questo modo potremo garantire al nostro corpo tutti i nutrienti necessari.

All’interno di un’alimentazione equilibrata trovano posto una varietà di alimenti e macronutrienti provenienti da tutti i gruppi alimentari: carboidrati, proteine, grassi, vitamine e minerali.

Alcuni dovrebbero essere consumati con moderazione, come i carboidrati raffinati e la carne. Anche se negli ultimi anni, la medicina ha avvertito dei rischi legati al consumo eccessivo di quella rossa, associata a un aumento del rischio di malattie cardiovascolari, e anche alcuni tipi di tumori.

Ma se fino ad ora è stato incentivato un consumo maggiore di carne bianca, oggi sembra che dovremo rinunciare anche a quella. Addio pollo, meglio il tofu.

Scordati la carne: il pollo costa un botto

Oltre ad essere migliore dal punto di vista qualitativo, la carne bianca rispetto a quella rossa è anche più economica. Pollo e tacchino infatti incidono molto meno sui costi per un allevatore, rispetto a bovini o altri animali più grandi e di gestione più onerosa. Oggi però i prezzi continuano a salire, e non possiamo permetterci più nemmeno questa.

La crisi che sta investendo il nostro Paese a causa dell’instabilità politica di altre Nazioni si fa sempre più grave. Negli ultimi giorni poi sentiamo parlare addirittura dell’introduzione di dazi, il che comporta un ulteriore aumento dei prezzi. Cosa sono? In parole povere delle tasse che vengono applicate sulla quantità o sul valore di beni che attraversano un confine, quindi importati da un altro Paese. In questo modo il naturale aumento dei prezzi rende le importazioni meno vantaggiose rispetto ai prodotti nazionali.

Da oggi meglio il tofu

Ma non sono soltanto in dazi a pesare sull’economia. Anche perché in Italia al momento non ne stiamo ancora risentendo direttamente, ma indirettamente. L’aumento dei prezzi sta riguardando moltissimi settori, come riporta giornaledellepmi.it, il quale spiega che “Tra le carni, aumentano quelle di pollo (+6,4% rispetto al mese precedente e +3,4% rispetto al 2023) e tacchino (+5,2% rispetto a settembre e +12,3% rispetto a un anno fa), spinti da una domanda superiore alle disponibilità di prodotto”.

Un aumento che si fa sentire, e che per le famiglie italiane diventa un fardello ancora più pesante. Anche perché oltre al pollo e al tacchino, i rincari riguardano altre categorie alimentari come il comparto ortofrutticolo. Meglio il tofu, allora.