Pensioni, scatta l’anticipo di 3 anni: controlla se sei nella lista | Lo Stato ti deve pagare per legge

Buone notizie se sei in procinto di andare in pensione: la data si avvicina, scatta l’anticipo di 3 anni per chi è in questa lista.

Il tema delle pensioni e dei requisiti per poter accedere a questo status è sempre caldo, sentito dai lavoratori.

Soprattutto da quelli con un’età avanzata e una vita lavorativa importante, che non vedono l’ora di poter dire finalmente: “oggi è il mio ultimo giorno di lavoro, da domani vado in pensione”.

Molti però pensano che l’unico limite sia l’età, che deve essere pari a 67 anni. In realtà non è esattamente così, anzi. Se è vero che questa è l’età minima per poter accedere alla pensione di vecchiaia, lo Stato offre tante altre opportunità, tra cui quella di anticipare anche di qualche anno questo momento tanto ambito.

Alcuni possono andare in pensione con ben 3 anni di anticipo: basta essere in una certa lista e rispettare alcuni semplici requisiti.

Pensioni: scatta l’anticipo di 3 anni

L’età pensionabile nel corso del tempo si è andata via via alzando. Le “baby pensioni ” di un tempo sono ormai un ricordo lontano, e i fortunati che ne hanno potuto usufruire si staranno fregando le mani a guardare come sono cambiate le cose. Fino al 1992 i dipendenti pubblici hanno potuto smettere di lavorare con appena 20 anni – a volte anche meno – di contributi. E dal 1996 sono stati introdotti nuovi parametri per l’accesso.

La buona notizia è che anche questo 2025 per alcuni sarà un anno d’oro, e potranno andare in pensione anticipata ben 3 anni prima. Controlla se sei nella lista anche tu.

Controlla la lista: forse anche tu ne hai diritto

Come abbiamo detto oggi lo Stato offre diverse opportunità per poter accedere ad un pensionamento anticipato, senza dover attendere i 67 anni di età. Se sei nella lista dei nati tra il 1960 e il 1965, e soddisfi alcuni requisiti, potrai beneficiarne anche tu. La pensione anticipata oggi si raggiunge senza una precisa età anagrafica, bastano i contributi maturati, ovvero 42 anni e 10 mesi per gli uomini, un anno in meno per le donne.

Per fare un esempio quindi, se tu sei nato nel 1965 e hai iniziato a lavorare a 22 anni ininterrottamente, in regola con i contributi e senza averne perso mai nemmeno un anno, potrai andare in pensione anticipata nel 2029. In pratica a 64 anni di età, e quindi in anticipo di 3 anni rispetto all’età minima che è di 67. Consigliamo comunque di informarsi presso il portale dell’Inps per i dettagli.