Addio banconote colorate, vi lasciamo pagare solo così: richiedi immediatamente il nuovo bancomat

Nuova rivoluzione sul fronte dell’economia: tutti pronti a dire addio alle banconote colorate, da adesso devi richiedere il nuovo bancomat.

Il mondo dell’economia e della finanza sta cambiando sotto i nostri occhi. Se già da tempo il Governo sta incentivando i pagamenti digitali, adesso la richiesta si fa più incisiva.

Stanno sparendo le banconote colorate, verranno definitivamente ritirate dalla circolazione, tutte quante.

Una scelta che potrebbe portare diverse conseguenze, e una tra tutte la necessità di utilizzare solo ed esclusivamente il bancomat e i pagamenti digitali.

Quindi, anche chi non ne è particolarmente appassionato, ovvero tutti quelli che preferiscono di gran lunga il denaro contante, dovranno affrettarsi a munirsi del nuovo bancomat.

Banconote colorate addio: richiedi il nuovo bancomat

Il cambiamento era già nell’aria ed è cominciato da qualche anno. Precisamente dal 2019, ovvero da quando si è dichiarata la fine della produzione del taglio da 500 euro. Questa è stata la prima banconota ad essere ritirata dalla circolazione, in maniera graduale chiaro, finché sparirà del tutto.

Ora la decisione riguarderà tutte le banconote colorate, in favore dell’utilizzo del nuovo bancomat. Ma come mai questa ulteriore stretta? E cosa dovremo utilizzare adesso?

La decisione del Governo

Il taglio da 500 euro è stato via via tolto dalla circolazione per un motivo molto semplice: era il più utilizzato per gli illeciti, quindi per il riciclo del denaro. Un grosso taglio, facile da gestire. Con pochi pezzi si potevano liquidare migliaia di euro, senza fare troppo volume. La conseguenza ora è che il Governo ha deciso di ritirare anche le altre banconote di grosso taglio, più o meno per lo stesso motivo. Quindi a quanti pare la prossima a sparire sarà la 200 euro. E non solo; sembra proprio che la lotta all’evasione renda necessario ritirare anche il taglio da 100 euro.

Dietro questa decisione all’apparenza tanto drastica ci sono diversi motivi. Il primo, il più palese e dichiarato apertamente, è la lotta all’evasione fiscale, ai pagamenti in nero e al riciclo di denaro. Così facendo infatti si va ad incentivare in maniera ancora più importante un’economia digitale, più sicura e tracciabile. Allineandosi, tra l’altro, al resto dell’Europa, che pure vuole abbandonare il contante per un utilizzo più certo e tracciabile del denaro. Infine, altro motivo che sta dietro questa scelta, è quello che ha portato all’eliminazione delle monete da 1 e 2 cents: i costi di produzione troppo alti. Eliminando le banconote con i tagli meno utilizzati, si andrà a ridurre il costo di produzione e gestione da parte della Zecca e della Banca d’Italia.