Trucco revisione auto, dal 2025 condannano tutti quelli che fanno questo lavoro: il meccanico ti ha sempre mentito | Ti rovinano

Rivoluzione revisione auto: dal 2025 controlli a tappeto, e se ti beccano a fare questo trucchetto rischi una condanna.

Come ormai abbiamo imparato dal 14 dicembre 2024 il Codice della Strada è stato sottoposto a riforma, e molte norme sono state cambiate.

Oltre ad avere inasprito le sanzioni per alcune infrazioni come la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, ci sono state anche importanti modifiche.

Una di queste riguarda la revisione dei veicoli. Questa deve essere effettuata obbligatoriamente 4 anni dopo l’immatricolazione, e poi successivamente con cadenza biennale.

La sua importanza è ovvia: serve a garantire la sicurezza attraverso il buon funzionamento del veicolo in tutte le sue parti. Ma i furbetti non mancano nemmeno in questo ambito; da quest’anno però non potranno più fare questo tipo di lavoro se non vogliono rischiare una condanna. Scopriamo quale.

Trucco revisione auto: non puoi più fare questo lavoro

Quando un veicolo viene sottoposto a revisione viene controllato in ogni sua parte. Dai dispositivi di frenatura ai vetri, dalle sospensioni all’apparato dello sterzo, nonché a tutto l’impianto elettrico, gli scarichi, il rumore e tutti gli equipaggiamenti. Il costo è variabile, e dipende dal tipo di officina presso la quale vengono effettuati i controlli.

Ma come in ogni ambito, anche in questo campo alcuni fanno i furbi. Da quest’anno sarà però più difficile, e non potranno più utilizzare il solito trucchetto se non vogliono essere condannati.

Rischi una condanna

Con la riforma del Codice della Strada l’art. 80, che riguarda appunto la revisione dei veicoli, ha subito una modifica. Da quest’anno il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) può eseguire controlli periodici sui centri di revisione, e controlli a campione sui veicoli sottoposti a revisione per assicurarsi che tutto venga svolto secondo le regole. E le regole, come ricorda brocardi.it, dicono che tutti i centri di revisione dovranno utilizzare lo Scantool, un apparecchio che si collega alla centralina dell’auto.

Avendo accesso a tutto ciò che riguarda lo stato del veicolo anche passato, non sarà più possibile adottare alcuni trucchi che fino ad oggi è stato facile mettere in atto. Per esempio, quello dei chilometri. Non sarà più possibile far apparire meno chilometri di quanti ne sono stati in realtà percorsi, per vendere l’auto a un prezzo maggiore. Anche tutte le anomalie saranno indicate chiaramente, e questo renderà molto difficile nasconderle. Tentare di vendere un’auto utilizzando i soliti trucchi per farla passare per semi-nuova quando non lo è, sarà praticamente impossibile.