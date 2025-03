Ticket sanitario, scatta l’esenzione per queste categorie: è già legge | Non paghi più nulla

Esenzione dal ticket sanitario per alcune specifiche categorie: queste persone non dovranno più pagare un euro.

Il ticket sanitario come ben sappiamo è una forma di aiuto per i cittadini italiani. Si tratta di una somma da versare per alcune prestazioni sanitarie, farmaci o esami diagnostici, in aggiunta alla quota coperta dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Un sistema di sostegno molto importante soprattutto per quelle categorie particolarmente fragili che devono per forza di cose ricorrere spesso alle cure.

Ma pur rappresentando una piccola parte della spesa totale, per molti rimane comunque un onere economico troppo alto da sostenere.

Alcuni però possono usufruire delle esenzioni, riservate a specifiche fasce di popolazione, che tengono conto del reddito, dell’età e di particolari eventuali patologie.

Ticket sanitario: gli esenti per legge

La categoria particolarmente fragile e bisognosa di cura e assistenza è ovviamente quella degli anziani. Alcuni tipi di esenzione scattano già a 65 anni, ma quello che non tutti sanno è che va rinnovata ogni anno. Chi non supera un reddito familiare complessivo di 36.151,98 euro annui ha diritto, ma questo non è riconosciuto automaticamente, e la mancata richiesta potrebbe comportarne la perdita.

Questo è un vero problema poiché solitamente gli over 65 sono cittadini che non lavorano e vivono con una pensione spesso troppo esigua. O che comunque non basta a coprire tutte le spese, e dover pagare una somma maggiorata solo perché ci si è dimenticati di inoltrare la domanda è un vero peccato. Ma accanto a questa problematica, ci sono invece categorie che non hanno bisogno di fare nulla, l’esenzione ticket gli viene riconosciuta automaticamente.

Non c’è bisogno di inoltrare domanda

Ci sono poi alcune fasce particolari che non devono fare nessuna richiesta di esenzione ticket, e sono i codici E01, E03 o E04. Nello specifico E01 indica i soggetti con età inferiore a 6 anni o superiore a 65 anni, con reddito complessivo familiare non superiore a 36.151,98 euro. Il codice E03 è riferito ai titolari di pensione sociale e anche ai familiari a carico, mentre E04 è riferito ai titolari di pensioni integrate al minimo, con reddito familiare non superiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro con il coniuge e con ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.

Tutti coloro che usufruiscono di questo tipo di esenzione, dal 2014 non devono più presentare domanda annuale poiché si tratta di esenzioni con validità illimitata, ma sempre legate al reddito. In caso di variazioni reddituali occorrerà rivalutare il proprio codice.