Carrara: arriva il doposcuola per le primarie e secondarie di primo grado residenti e non residenti nel Comune

Da lunedì 31 marzo gli studenti (residenti e non presso il Comune di Carrara) potranno aderire al servizio di doposcuola per le primarie e le secondarie.

Buone notizie per le famiglie monogenitoriali o per i genitori che hanno orari di lavoro spesso proibitivi e incompatibili con l’assistenza nei compiti a casa a beneficio dei rispettivi figli: a partire da lunedì 31 marzo vedrà la luce un nuovo servizio, promosso dal Comune di Carrara, che permetterà ai minori iscritti di partecipare a un doposcuola assai eterogeneo.

L’iniziativa prende il nome di “Centro di aggregazione LudicaMente“, un progetto pensato per coniugare studio e svago in un contesto rilassato e costruttivo, e che risponderà alle esigenze di socializzazione di bambini e ragazzi in età scolare.

“LudicaMente”, infatti, propone non solo la canonica assistenza nei compiti pomeridiani, , ma anche attività ludiche, artistiche, educative e culturali per favorire la crescita personale e il benessere dei partecipanti.

Ecco a chi è rivolto il servizio di doposcuola, gli orari e le modalità di adesione.

Tutte le informazioni sul “Centro di aggregazione LudicaMente”

Il progetto si rivolge a bambini dai 7 ai 10 anni iscritti alle scuole primarie, e ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni che frequentano le scuole secondarie di primo grado; potranno partecipare al doposcuola sia i residenti che i non residenti nel Comune di Carrara, ma attenzione ai limiti di capienza. “LudicaMente”, infatti, potrà accogliere solamente 21 bambini delle primarie e 20 adolescenti delle scuole secondarie. Di conseguenza, questi sono gli ultimi giorni utili per prenotare la partecipazione dei propri figli, in modo da garantire loro un posto all’interno dell’iniziativa.

Le iscrizioni, peraltro, scadevano il 24 marzo, ma secondo gli ultimi aggiornamenti vi sarebbe ancora qualche posto disponibile. Per partecipare, è necessario scaricare e compilare il form online dal sito www.comune.carrara.ms.it e inviarlo via PEC all’indirizzo mail comune.carrara@postacert.it, oppure consegnarlo a mano presso l’Ufficio Protocollo in Piazza 2 Giugno. Attualmente, non vi sono informazioni circa il costo del servizio, ma il Comune ha assicurato che le tariffe saranno accessibili, con possibili agevolazioni per le famiglie in difficoltà.

Gli orari di “LudicaMente”

Il “Centro di aggregazione LudicaMente” sarà ospitato presso la Scuola dell’infanzia Garibaldi in via Solferino, posizionata nel cuore di Carrara e facilmente raggiungibile anche con i mezzi pubblici.

Il laboratorio sarà operativo dal lunedì al venerdì, dalle ore 16:30 alle 19:30, e il sabato con una doppia fascia oraria: dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00, in modo da agevolare anche i genitori che lavorano nei weekend.