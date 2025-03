Carrara: torna la ZTL a Colonnata | Navette gratuite presenti dall’ex stazione della Marmifera

La frazione di Colonnata annuncia un provvedimento che si estenderà fino al prossimo settembre: ecco come cambia la viabilità nel centro urbano.

A Colonnata, frazione di Carrara, si torna a parlare dell’istituzione delle temutissime ZTL, un provvedimento promosso dall’assessore della Viabilità Elena Guadagni che, secondo le prime informazioni, si prolungherà fino al prossimo autunno.

Ricordiamo che le ZTL, acronimo di Zone a Traffico Limitato, sono semplicemente delle aree urbane in cui l’accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli sono regolamentati oppure espressamente vietati, salvo la concessione di autorizzazioni specifiche (che vengono di norma rilasciate ai residenti, ai commercianti e ai mezzi di emergenza).

Anche se rappresentano una fonte di disagio per i visitatori occasionali o per i pendolari, le ZTL vantano molteplici vantaggi, a partire dalla riduzione del traffico nei periodi più congestionati dell’anno, una migliore qualità della vita per i residenti, che possono usufruire inoltre di un accesso privilegiato in città, e una gestione della logistica più scorrevole per i commercianti, specialmente negli orari di carico/scarico.

Le limitazioni delle ZTL, d’altro canto, possono complicare gli spostamenti per gli automobilisti non autorizzati, che si ritrovano spesso alle prese con una segnaletica confusa e con la penuria di parcheggi; lo spauracchio delle multe, poi, resta il tasto più dolente.

Le multe per chi ignora le ZTL

Il Codice della Strada non ammette ignoranza: chiunque acceda senza i dovuti permessi in una ZTL può incorrere in una sanzione che varia dagli 83 euro ai 332 euro, somma che, se pagata entro 5 giorni, viene ridotta a circa 58 euro.

Attenzione, però: nella maggior parte dei casi, le multe non vengono immediatamente applicate, poiché le ZTL sono dotate di varchi elettronici con telecamere integrate che registrano le targhe dei veicoli non autorizzati. Le sanzioni, perciò, arrivano direttamente a casa, con l’aggiunta delle spese di notifica, che solitamente ammontano a 10-15 euro. Inoltre, se la multa non viene corrisposta entro 60 giorni dalla data di notifica, l’importo può aumentare fino al doppio, e in casi eccezionali scatta persino il fermo amministrativo del veicolo.

Le nuove limitazioni a Colonnata

Come anticipato, dal 19 aprile a Colonnata torneranno le ZTL, e verranno reiterate anche domenica 20, lunedì 21, venerdì 25, sabato 26 e domenica 27. Le date successive comprenderanno il 1 maggio e tutti i sabati, le domeniche e i festivi fino al 31 luglio. Nel mese di agosto le ZTL saranno attive dal 9 al 24, incluse le giornate del 2, 3, 30 e 31.

Le ZTL saranno valide dalle 9:00 alle 19:00. Il tratto compreso tra il bivio con la strada dei Canaloni sarà riservato ai soli residenti, ai mezzi pubblici e alle Forze dell’Ordine; in compenso, i non autorizzati potranno parcheggiare l’auto dietro l’ex stazione della Marmifera, ove sarà sempre garantita una navetta gratuita che condurrà i passeggeri fino al centro di Colonnata.