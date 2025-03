Tari, non sei costretto a pagarla: controlla prima la metratura | Ci sono esenzioni nascoste

Pochi sanno che la Tari va pagata solo per una certa metratura. Controlla la tua casa, potresti non dover sborsare più un euro.

Nell’universo delle tasse che affliggono gli italiani una delle più onerose è probabilmente la Tari, ovvero la tassa sui rifiuti.

Una tassa necessaria, poiché serve a coprire i costi legati alla loro raccolta e allo smaltimento, Per questo motivo viene applicata a tutti i locali che possono generare rifiuti, che siano abitazioni private o anche attività commerciali.

Ogni anno i proprietari di immobili sono chiamati a saldare questa tassa, che non è uguale per tutti. Il suo importo infatti è variabile e dipende dalla dimensione dell’immobile, dal numero di persone che lo abitano o, per le attività commerciali, alla tipologia di rifiuti prodotti. Oltre che dalla zona geografica.

Tuttavia, in alcuni casi, è possibile ottenere una riduzione o addirittura l’esenzione dal pagamento. Molti non lo sanno, ma con una precisa metratura la Tari non si deve pagare.

Tari: non la devi pagare con questa metratura

Come abbiamo detto l’importo della Tari dipende da diversi fattori, non è uguale in tutta Italia. Essendo una tassa comunale, ogni comune ha la possibilità di adattarlo alle proprie necessità stabilendo tariffe e possibili riduzioni. per questo motivo è molto importante informarsi presso il proprio Comune di residenza sulle normative locali. In alcuni casi particolari è possibile per esempio godere di un’esenzione totale o parziale, come per gli immobili in ristrutturazione o inutilizzati.

Ma ci sono anche delle agevolazioni legate a caratteristiche specifiche dell’abitazione o del nucleo familiare, ovvero la metratura dell’immobile e i requisiti personali di chi vi abita.

Scopri se rientri in queste fasce

Controllare le eventuali agevolazioni offerte dal proprio Comune è fondamentale. In linea di massima comunque le attuali normative offrono importanti sgravi sulla TARI per alcune categorie di contribuenti e immobili. In particolare, in alcuni Comuni sono previste riduzioni per abitazioni di meno di 65 metri quadrati, destinate a specifici gruppi, come persone con ISEE basso, famiglie con disabili o chi utilizza compostiere domestiche.

Un’attenzione speciale viene data agli anziani over 65 che vivono in case di piccole dimensioni, ovvero sotto i 65 metri quadri. Inoltre, chi ha un ISEE sotto i 2.000 euro può ottenere una significativa riduzione o anche l’esenzione totale dal pagamento. Queste agevolazioni non sono automatiche ma vengono riconosciute al cittadino che presentata regolare domanda munita di documentazione presso il proprio Comune di residenza. Il nostro consiglio è di informarsi.