34€, ecco il bollo Meloni: quello della macchina non era abbastanza: devi pagarlo per legge | Non scappa nessuno

Nuovo balzello a flagellare gli italiani: non bastava il bollo auto, adesso ne arriva anche un altro, e non si scappa. Si deve pagare per forza.

Sempre più provati dal peso di tasse e balzelli che riguardano ogni aspetto della vita quotidiana, gli italiani non sanno più a che Santo votarsi.

La crisi economica, che sembra non avere mai fine, ha spinto i prezzi delle merci e dei servizi alle stelle, rendendo ogni acquisto un sacrificio. Arrivare a fine mese è diventata ormai un’impresa ardua per molti che si vedono costretti a farsi letteralmente i conti in tasca, poiché spesso il reddito non basta più a coprire le necessità primarie.

Bollette, spese per la casa e consumi quotidiani sembrano aumentare senza sosta, e le tasse, purtroppo, non fanno eccezione.

In un simile contesto, il peso delle imposte è quello più difficile da sopportare. E sapere che oltre all’odiato bollo auto adesso c’è un nuovo bollo obbligatorio rende i contribuenti furiosi.

Meloni: nuovo bollo da 34 euro

Tra le miriadi di tasse che ogni cittadino è obbligato a pagare ogni anno, una delle più odiate è sicuramente il bollo auto. Ogni anno, milioni di automobilisti si trovano a dover affrontare questa tassa, che rappresenta un ulteriore fardello per chi cerca di far quadrare i conti. Ma ora c’è un’altra tassa che riguarda tutti e sta sollevando nuove preoccupazioni tra i cittadini. Un nuovo bollo.

Questo nuovo bollo colpisce un settore che riguarda quasi ogni cittadino, indipendentemente dal suo reddito o dalle sue necessità. Un colpo difficile da digerire, sebbene si tratti solo di 34 euro, non tantissimi, ma che si vanno a sommare a quelli che già siamo chiamati a sborsare.

Un ulteriore fardello per gli italiani

Si tratta di 34 euro. Un’imposta di bollo applicata sui conti correnti dei cittadini. C’è comunque da precisare che non riguarda tutti, ma solo i conti correnti bancari o postali e libretti di risparmio la cui giacenza media supera i 5.000 €.

Questo significa che per una giacenza media pari o inferiore a questa cifra, l’imposta non è dovuta.

Ma attenzione, nel caso di più conti che sommati superino questa cifra, si pagherà il bollo su ognuno di essi. Per esempio se sei titolare di tre diversi conti correnti, uno con giacenza media di 4.000 €, uno con giacenza media di 3.000 € e un libretto di risparmio con giacenza media di 1.000 €, pagherai 102 euro. Ovvero il bollo di 34 euro su ognuno di essi, moltiplicato quindi per tre.