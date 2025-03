Eurospin volantino, ti ritrovi la camera da letto nuova con i soldi di una cena per 2: c’è già la fila fuori ai negozi

Se ti devi rifare la camera da letto corri da Eurospin, le offerte di aprile sono incredibili e imperdibili. Non fartele scappare.

Con l’arrivo della primavera la voglia di cambiamento si fa sentire in modo quasi naturale. È come una rinascita dello spirito, una spinta interiore che coincide con la bellezza della nuova stagione.

La luce più intensa, l’aria che inizia a scaldarsi e i colori vivaci della natura ci ricordano annunciano che è tempo di rinnovarsi. Non a caso, c’è l’usanza delle “pulizie di primavera”, che può essere anche un’opportunità per fare spazio al nuovo in casa.

È il momento perfetto per liberarsi di ciò che non serve. Ma se il costo di nuovi mobili può essere un ostacolo, esiste una soluzione conveniente: perché non iniziare dalla camera da letto?

Rinnovarla non richiede necessariamente un grande investimento, soprattutto grazie alle offerte che si possono trovare da Eurospin. Con pochi soldi, è possibile portarsi a casa pezzi di qualità, unici e capaci di trasformare l’atmosfera della propria stanza. Vediamo cosa si può acquistare.

Eurospin volantino: una nuova camera da letto con pochi soldi

Con Eurospin la voglia di cambiamento non resta solo un desiderio, ma diventa realtà. Con un piccolo investimento puoi arricchire, modificare e rinnovare la tua camera da letto. A cominciare dalla comoda cassettiera bianca, con 4 capienti cassetti per riporre i tuoi capi, in truciolare, dalle misure 28x28x78h cm, comoda e da infilare anche negli spazi più ristretti, a soli 29,99 euro.

Che dire della splendida libreria a 6 vani, un elegante bianco/cemento, dalle misure 60x30x92 h cm, a 34,99 euro. Un modo per dedicare spazio ai tuoi libri preferiti da scegliere la sera quando ti metti a letto.

Rinnova la casa al prezzo di una cena per due

Ma la vera chicca è la lampada d’ambiente angolare a led. Per un’atmosfera da mille e una notte. Non solo ha diverse modalità di luce disponibili, ovvero standard calda/fredda/colorata), ma ha anche la sincronizzazione musicale, il timer, l’attenuazione e il modo automatico, il tutto programmabile con il telecomando 24 tasti fornito. A 19,99 euro.

Infine, per organizzare al meglio gli spazi in cassetti e armadio – che non bastano mai – ecco una carrellata di comodi contenitori. Come il set 2 custodie per coperte e trapunte, in policotone, che le protegge da tarme e polvere, dalle misure 55x45x25 cm, a 6,99 euro. O ancora i set organizer per cassetti, con scomparti, di varie misure, a partire da 4,99 euro al set. Non puoi lasciarteli scappare, stanno andando a ruba.