Gratta e Vinci, questo paga sempre ma il tabaccaio lo tiene per sé: se glielo chiedo lo tira fuori dal cassetto

Esiste un Gratta e Vinci più fortunato di altri? Il tabaccaio lo sa, ma devi chiederglielo esplicitamente se lo vuoi.

I Gratta e vinci sono diventati un fenomeno sempre più diffuso in Italia, e attirano non solo gli appassionati di gioco, ma anche molte persone che vi li acquistano sporadicamente semplicemente per tentare la fortuna in modo occasionale.

Questo anche perché sono facilmente reperibili in tabaccherie e altre rivendite, diventando un richiamo irresistibile per chiunque si trovi a passargli davanti.

Spesso se ne prende uno senza pensarci, spinti dalla grande varietà di tipologie e di prezzi disponibili. Si può infatti scegliere un biglietto a partire da pochi euro fino ad arrivare a quelli dal valore di 30 euro.

Ma c’è un Gratta e Vinci più fortunato di altri? Il tabaccaio lo sa, non te lo dice e devi essere tu a chiederlo se lo vuoi.

Gratta e Vinci: il più fortunato

La popolarità del Gratta e Vinci, nonostante la consapevolezza di quanto sia difficile fare il colpaccio, è alimentata dalla speranza di un colpo di fortuna che possa cambiare la vita. A fronte di un basso investimento, il sogno di ottenere una grande vincita è una seduzione a cui è difficile resistere.

Ovviamente è fondamentale non lasciarsi prendere la mano e giocare in maniera responsabile, senza diventarne troppo dipendenti. Magari si può stabilire un budget settimanale o mensile di spesa, e sperare nella fortuna. Che se deve arridere, lo farà anche con un biglietto da 2 euro, senza spendere un capitale. La domanda che molti si pongono però è: esiste un Gratta e Vinci più vincente degli altri? In teoria sì: alcuni biglietti offrono percentuali di vincita più alte rispetto ad altri.

Il biglietto vincente

Secondo il sito grattaevincionline.it il biglietto che offre molte probabilità di vincita è Vinci in grande, che ha un costo di 25 euro ma con una probabilità di vincita media pari a 1 su 4,03, che non è poco. A seguire troviamo Il Miliardario Maxi, dal costo di 20 euro, con probabilità di vincita media pari a 1 su 7,45. Con La Grande Occasione , da 15€, la probabilità di vincita media è di 1 su 4,23. Mentre tra i biglietti da 3€, quello che ha una probabilità di vincita media migliore è Numeri Fortunati, con 1 giocata vincente su 6,78.

Ovviamente parliamo di probabilità, ricordiamo che il Gratta e Vinci è solo una questione di fortuna, e beccare il biglietto vincente non è garantito nemmeno se acquisti un’intera serie. Gioca responsabilmente.