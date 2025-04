Termosifoni, il trucco del polistirolo ti svolta la bolletta: lo fanno tutti gli scandinavi

Come abbassare i costi della bolletta dei termosifoni? Fai come gli scandinavi e usa il polistirolo, un trucchetto infallibile.

I costi per mantenere una casa sembrano farsi sempre più elevati, e una delle spese che incide maggiormente sul bilancio familiare riguarda le utenze, ovvero le bollette.

L’aumento dei prezzi dell’energia, insieme a una gestione poco efficiente del riscaldamento, può portare a bollette che raggiungono cifre insostenibili, soprattutto nei mesi invernali.

Nonostante l’arrivo della primavera, quando finalmente possiamo cominciare a spegnere i termosifoni, è bene pensare al prossimo inverno.

Ci sono infatti molti accorgimenti che possiamo adottare per rendere più efficienti i nostri termosifoni e, di conseguenza, ridurre il consumo di energia. Come quello del polistirolo.

Termosifoni: il trucco del polistirolo

Alcuni piccoli accorgimenti già contribuiscono ad abbassare i costi della bolletta, come ad esempio l’uso delle valvole termostatiche che permettono di regolare la temperatura di ogni stanza in modo autonomo, evitando sprechi inutili. Inoltre, una cosa a cui non tutti pensano, è quella di mantenere i termosifoni puliti e privi di polvere. E verificare la temperatura dell’acqua che circola al loro interno: impostando una temperatura un po’ più bassa ma comunque adeguata, si può ottenere lo stesso livello di calore con una notevole riduzione dei consumi.

Questi sono i piccoli gesti che tutti possiamo mettere in atto. Ma con il trucco del polistirolo rubato agli scandinavi il risparmio in bolletta è assicurato. Vediamo come.

Fai come gli scandinavi

Tutti conosciamo il metodo della carta stagnola, da applicare sulla parete dietro ai termosifoni. L’alluminio è un materiale altamente riflettente per le radiazioni infrarosse, che sono quelle emesse dal calorifero. Creando un effetto simile a una piccola serra, riflette il calore che altrimenti sarebbe assorbito dalla parete e disperso all’esterno. Ma con il polistirolo questo effetto viene amplificato.

Basta inserire tra la parete e la carta stagnola dei semplici pannelli di polistirolo, che è un eccellente isolante termico; non a caso spesso è utilizzato anche nell’installazione dei cappotti termici delle abitazioni. Economico e facilmente reperibile, riduce anche la formazione di correnti fredde, che si generano quando il calore incontra pareti fredde, creando movimenti d’aria indesiderati nella stanza. Inoltre contiene la differenza di temperatura tra il muro e l’aria circostante, diminuendo il rischio di condensa sul muro, causa di umidità e muffa. Senza contare che è leggero e facile da tagliare, il che lo rende adattabile a ogni termosifone. Un metodo casalingo per migliorare l’efficienza dei termosifoni non solo pratico, ma anche accessibile, che contribuisce a risparmiare sia in termini di energia che di costi.