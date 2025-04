Conto corrente zero spese: da ora è legge, abolito il canone per sempre | Non dovrai 1 solo centesimo alla banca

Da ora i cittadini hanno la possibilità di usufruire del Bonus conto corrente, che permette di risparmiare centinaia di euro all’anno.

Il governo ha deciso di mettere a disposizione dei cittadini una nuova agevolazione di natura economica. Stavolta si tratta del bonus conto corrente, che come si può dedurre dal nome, è una misura legata all’apertura di un conto corrente.

In poche parole quest’ultima permette di aprirne uno senza dover effettuare il pagamento annuo del canone o dell’imposta di bollo. Non sono nemmeno previste spese extra per eseguire le operazioni più semplici e comuni.

Quindi, il suddetto bonus consente di mantenere gratuitamente un conto corrente. Ma attenzione perché per usufruirne è necessario disporre di una serie di requisiti, soprattutto legati all’Indicatore della situazione economica equivalente, conosciuto come Isee.

Chi può ottenere il bonus conto corrente

Ogni istituto bancario dà la possibilità di usufruire del bonus conto corrente, a patto che il beneficiario disponga di tutti i requisiti necessari, e a prescindere che si tratti di un pensionato o di un lavoratore. Nello specifico chi si appresta ad utilizzare il suddetto bonus, deve intestarsi un solo conto bancario a zero spese e inserire un cointestatario del nucleo familiare.

Qualora si abbia già un conto, bisogna chiedere di passare al conto corrente a zero spese. Ma in cosa consiste esattamente? Non è altro che un semplice conto bancario che consente al titolare di effettuare le tipiche operazioni in modo gratuito. Queste ultime includono i bonifici e gli addebiti, l’accredito dello stipendio o della pensione. Per poter accedere a tale incentivo economico però è fondamentale avere un ISEE inferiore a 11600 euro.

Procedura per richiedere il bonus

Per richiedere il Bonus conto corrente, ci si può recare in qualsiasi banca e chiedere di usufruire di tale incentivo. A questo punto si deve presentare la seguente documentazione che dimostri che si è in possesso dei requisiti: l’ISEE, la copia del documento d’identità e del codice fiscale, il numero di telefono, l’indirizzo email e il documento che attesti la residenza.

E’ importante ricordare che per questo conto corrente a zero spese, è fondamentale presentare ogni anno (entro il 31 maggio) al proprio istituto bancario l’ISEE aggiornato, in modo da poter confermare di essere ancora in possesso dei requisiti.