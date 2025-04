Vendita casa, 3.000€ la nuova tassa fantasma: appena metti l’annuncio ti arriva in automatico sul conto

Se vendi la casa potresti rischiare senza saperlo una multa fino a 3000 euro: ecco cosa sta succedendo, i dettagli e le curiosità

Una delle problematiche che sta insorgendo negli ultimi tempi riguarda proprio il settore immobiliare, l’acquisto della vostra prima casa o l’affitto salato in moltissime città italiane, motivo di discussione del Governo Meloni. Oltre questa problematica sopra descritta, vi è anche un altro problema riguardante una multa salata proprio per un servizio associato alla vostra casa in vendita: andiamo a vedere meglio nel dettaglio cosa sta succedendo.

Nel corso della nostra vita, ogni giorno abbiamo sognato di acquistare la nostra prima casa magari godendo delle agevolazioni del momento, dei bonus ristrutturazioni, facciate e così via, senza però tener in conto di alcune problematiche associate se siamo in realtà dei venditori e non degli acquirenti.

Quando si vende una casa non tutto è semplice come crediamo, vi sono alcuni punti da analizzare in maniera approfondita e dei reati che sono sempre dietro l’angolo ma non ne siamo abbastanza informati come dovremmo.

Proprio per questo, abbiamo deciso di parlarvi di una multa che rischiate senza saperlo se commettete questo errore molto comune: andiamo a vedere di cosa si tratta, i dettagli e le curiosità legate ad esso.

Vendita della casa, se commetti questo errore rischi grosso

Siamo sempre soliti parlarvi di alcune problematiche legate all’acquisto della vostra casa, ma il settore immobiliare si sta espandendo in maniera del tutto vertiginosa e abbiamo deciso di parlarvi anche della vendita e di quello che potrebbe accadere se siamo soliti commettere errori di cui non sappiamo l’esistenza e non sappiamo cosa dovremmo pagare se riceviamo una multa.

Uno di questi è proprio l’applicazione del cartello Vendesi abusivo. Inoltre, a gennaio 2012 si è aggiunto l’obbligo di inserire nell’annuncio l’indice di prestazione energetica sugli annunci di vendita, affissi su facciate o cancelli di edifici in città. Inoltre, anche se gli affissi sono inseriti dalle agenzie immobiliari e non da un privato, tutti devono rispettare la stessa regola per evitare multe salate.

La sanzione

Se ti stai chiedendo a quanto ammonta la sanzione per questo tipo di reato, vi diciamo che sono davvero salate e vi riportiamo anche la dichiarazione di Beatrice Zanolini di Fimaa Milano.

Ella ha dichiarato: “Ognuno interpreta la normativa sul territorio e, nel caso di alcuni ufficiali zelanti, alcune multe erogate sono state un po’ inopportune. Si arriva fino a 3mila o 4mila euro per cartello. Abbiamo raccolto alcune casistiche, per informare meglio le nostre agenzie immobiliari. In alcuni casi abbiamo anche fatto dei ricorsi e ottenuto delle cancellazioni”.