Eurospin, a 50 centesimi il nuovo ceppo coltelli | Arriva la serie Samurai: sono affilati come rasoi

Eurospin, a 50 centesimi uno sconto il nuovo ceppo di coltelli ad un prezzo scontatissimo: ecco i dettagli e le curiosità

Molto spesso siamo sempre pronti a darvi delle notizie straordinarie che riguardano una scontistica su alcuni prodotti e offerte imperdibili che possono fare la differenza. Una delle catene che ascolta e cerca di fidelizzare il cliente verso la strategia marketing corretta è proprio quello che tutti conosciamo essere Eurospin: in questo articolo vi parleremo di alcune scontistiche che riguardano un famoso ceppo di coltelli.

In questo periodo storico, una delle pratiche tra le più improbabili sul mercato è proprio quella di garantire al cliente dei prodotti di qualità top a prezzi davvero conveniente e quasi definiti come “stracciati”. In moltissimi hanno la possibilità, però, di affidarsi ad alcune catene di supermercati che possono fare la differenza e che ti garantiscono un risparmio davvero sostanzioso su alcuni prodotti specifici.

Tra queste, infatti, sicuramente possiamo fare il nome della catena di Eurospin, ossia la catena di supermercati che mette al primo posto il cliente e cui il claim è proprio la spesa intelligente. Abbiamo sempre cercato un modo per ovviare a garantirvi il risparmio e questa volta abbiamo deciso di sorprendere i nostri lettori con un informazione che riguarda un determinato tipo di prodotto che solitamente andreste a pagare molti soldi se pagato a prezzo pieno.

Eurospin, lo sconto su questo prodotto è davvero incredibile

Se sei un’amante della scontistica e dei prodotti analizzati e venduti da alcune catene di supermercati come Eurospin, siamo pronti subito a dirvi che tra questi vi è proprio alcuni prodotti che riguardano la casa ma anche la cucina: tra questi vi sono proprio dei famosissimi set di coltelli che tutti conoscono come set di coltelli affilati.

Questi hanno un’utilità davvero incredibile e potresti addirittura usarli per diversi scopi. Tra le offerte previste in questo periodo abbiamo sicuramente un famoso set di coltelli ad un prezzo davvero stracciato. Le loro caratteristiche sono davvero imperdibili. Questi, infatti, includono un tagliere in legno che misura 35x36x1,5 cm, un paio di forbici con lame in acciaio inox e coltelli assortiti.

Il prezzo di questo famosissimo set di coltelli e forbici

Il prezzo ti stupirà ne siamo sicuri perché è davvero assurdo: stiamo parlando di soli 19,99 euro. A soli 50 centesimi però puoi avere molto di più: non si tratta di uno sconto, quanto di un un vero e proprio trucco. Acquistando un rotolo di carta stagnola da 50 cent infatti puoi affililare i tuoi vecchi set di coltelli o le svariate forbici di casa rendendoli praticamente come nuovi. Basta formare una palla di carta argentata e strofinare efficacemente sul filo delle lame per renderli affilatissimi.

Il trucco è strepitoso ed eviterà sia di acquistare nuovi utensili da cucina sia di chiamare l’arrotino. Basta un rotolo di stagnola e il gioco è fatto.