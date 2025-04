Bancomat: milioni di euro regalati in poche ore agli sportelli | Il sogno diventa realtà per i correntisti di questa banca

Migliaia di persone hanno avuto di modo di prelevare molti più soldi di quelli presenti nel proprio conto corrente: ecco cosa è accaduto.

Lo sportello automatico delle banche, conosciuto anche con l’acronimo di ATM, è ormai uno strumento molto utilizzato perché ci permette di prelevare il contante anche qualora l’istituto sia chiuso e senza necessità di entrare e attendere il proprio turno per fare richiesta all’impiegato di turno.

Insomma il suddetto dispositivo ha migliorato in maniera notevole la questione legata al ritiro di denaro dal conto corrente. Non a caso, nel 2023 si sono registrati la bellezza di 38 mila sportelli sparsi su tutto il territorio nazionale. Un numero non da poco, se si considera anche il fatto che negli ultimi anni l’uso del contante si è ridotto.

Detto ciò, quanti di noi però hanno sognato di effettuare un prelievo e vedersi fuoriuscire più soldi di quelli richiesti, e che, cosa più importante, non derivassero dal proprio conto? Sembra un’utopia ma è proprio ciò che è accaduto qualche giorno fa ad una celebre banca.

La banca regala soldi ai suoi clienti

Vi siete mai chiesti cosa accade quando un ATM va incontro ad un guasto tecnico? A quanto pare c’è il rischio che eroghi molto più denaro di quello sollecitato. Questa situazione infatti si è presentata alcuni giorni fa in una banca etiope, la Commercial Bank of Ethiopia.

A causa di problemi ai sistemi informatici, lo sportello automatico ha iniziato a distribuire contanti a raffica, lasciando senza parole le persone che si trovavano in fila per fare un prelievo. Nel giro di poco tempo la voce si è diffusa sui social, creando una coda infinita di persone a intascarsi quanti più soldi possibili.

La corsa al… denaro

In poche ore la Banca ha registrato 490 mila transazioni per un totale di 40 milioni di euro prelevati. Questo ha costretto la Banca a correre ai ripari decidendo di congelare qualsiasi tipo di operazione. Coloro che hanno avuto modo di fruire di questo contante sono stati perlopiù i giovani, complici le voci che sono circolate sulle varie piattaforme social.

Questo ha portato la gente a recarsi nei bancomat e a prelevare quanto più contante possibile. La situazione però è presto tornata sotto controllo grazie all’arrivo della Polizia. L’istituto sta cercando di recuperare tutti i soldi ottenuti in modo illecito. Anche le università si sono attivate chiedendo agli studenti che hanno preso parte alla “corsa al denaro” di restituire i soldi presi. Le autorità però hanno avvertito che sarà un’impresa molto ardua riuscire a recuperare tutti i 40 milioni di euro.