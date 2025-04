Mini lavastoviglie: la metti dappertutto come un forno a microonde, consuma pochissimo | Non serve nemmeno il tecnico per l’installazione

Se sei uno a cui piace scoprire nuovi modi di acquisto, vi proponiamo la mini lavastoviglie: ecco di cosa si tratta

Molto spesso i nostri lettori sono sempre molto curiosi delle scoperte e delle novità relative alla tecnologia legata agli acquisti intelligenti per la propria casa che, possono fare la differenza. In questo articolo, infatti, abbiamo deciso di parlarvi di una novità legata al mondo della lavastoviglie che, siamo sicuri, vi lascerà a bocca aperta: andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta.

Negli anni, la tecnologia ha fatto passi da giganti sia nel mondo degli smartphone e nella comunicazione e sia proprio dal punto della casa, della velocitò e della rapidità delle faccende domestiche. Quante volte ci siamo resi conti di avere a che fare con troppa tecnologia? Più volte c’è stato insegnato a chiudere e aprire le finestre, oggi ad esempio c’è chi può farlo per noi proprio con un sistema di robotica collegato ad Alexa.

Il mondo va veloce e continua a farlo quindi ognuno di noi deve per forza adeguarsi ad esso e prenderne atto che non è più come una volta, lento e stabile. Tutto può cambiare anche dal punto di vista degli elettrodomestici che diventano sempre più rapidi, veloci e sofisticati.

Andiamo ad analizzare un nuovo modo di approcciarsi alla tecnologia con una tecnologia davvero avanzata circa l’elettrodomestico tra i più apprezzati dal pubblico: stiamo parlando proprio della lavastoviglie ma in versione del tutto nuova.

Lavastoviglie, questa scoperta ti cambia la vita: ecco cosa sta succedendo

Negli anni, siamo stati sempre pronti ad avere a che fare con alcuni elettrodomestici molto sviluppati, veloci e che hanno fatto la differenza. Questa volta, però, a stupirti oltre che la velocitò e la tecnologia è anche la dimensione. Una delle note marche del momento, ha progettato una mini lavastoviglie, semplice, efficace e dal design semplice ma compatto.

Al momento questo elettrodomestico davvero innovativo di soli 35 cm di spessore e un’apertura della porta di 60 cm si adatta ai mobili stretti e ai piccoli spazi. Inoltre è dotato di una finestra trasparente da 17 pollici e di una luce interna per poter vedere come va il processo di lavaggio.

Il prezzo della minilavastoviglie

Nonostante il design compatto, al momento questo prodotto targato Xiaomi è possibile acquistarlo solo in Cina ma presto arriverà anche in altri Paesi del mondo tra cui l’Italia.

Il costo, invece, è di circa 2.699 yuan, circa 323 euro al cambio.