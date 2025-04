Mirteto: interpellanza del PD all’amministrazione comunale “Necessari interventi urgenti”

L’Amministrazione di Massa deve affrontare una nuova richiesta del PD: la frazione di Mirteto necessita di numerose migliorie.

Negli ultimi giorni Daniele Tarantino, Giovanna Santi e tutto il gruppo consiliare del Partito Democratico hanno sottoscritto un’interpellanza rivolta alla maggioranza, capitanata da Francesco Persiani, richiedendo interventi urgenti a favore della piccola frazione di Mirteto.

Situato a circa 3 chilometri dal centro cittadino, precisamente nella vallata del fiume Frigido, Mirteto vanta una storia antica e un patrimonio religioso e architettonico notevole, a partire dalla Pieve di San Vitale, riedificata accanto alla chiesa preesistente ormai scomparsa e testimone delle origini pre-romane dei Liguri Apuani.

Questa piccola comunità, composta da poche centinaia di persone, vive principalmente di agricoltura e turismo di prossimità, ma la chiusura delle principali fabbriche nella zona industriale di Massa ha ridotto le opportunità lavorative, spingendo molti residenti all’esodo, e attualmente Mirteto versa in uno stato di trascuratezza.

Secondo i consiglieri del PD, infatti, l’Amministrazione dovrebbe pianificare una serie di interventi urgenti in loco, a partire dalla manutenzione delle strade fino all’arricchimento dei parchi per l’infanzia.

L’interpellanza del PD per la frazione di Mirteto

A fronte di una popolazione prevalentemente anziana, la manutenzione delle infrastrutture a Mirteto risulterebbe piuttosto carente, specialmente per quanto riguarda le strade e i servizi pubblici. Inoltre, l’area è vulnerabile anche ai rischi idrogeologici, data la vicinanza del fiume Frigido, responsabile in passato di alcuni allagamenti.

Secondo il gruppo consiliare del PD, questo stato di abbandono è ormai intollerabile, e Daniele Tarantino ha richiesto l’intervento urgente dell’Amministrazione Persiani. “Mirteto è una comunità viva e attiva, ma da tempo soffre per una serie di criticità che minano la qualità della vita quotidiana” – ha riferito, come riporta anche lavoceapuana.com – “Con senso di responsabilità, abbiamo deciso di portare la voce dei cittadini all’interno del Consiglio comunale“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Daniele Tarantino (@danieletarantino93)

Daniele Tarantino: “Una proposta costruttiva”

Il consigliere del Partito Democratico ha quindi aggiunto: “Abbiamo chiesto non solo interventi immediati, ma anche una visione a medio termine, con una gestione più attenta e strutturata dei servizi essenziali. È importante che i quartieri e le frazioni come Mirteto non vengano lasciati indietro“.

E ha concluso in tono conciliante: “Non si tratta di polemiche, ma di una proposta costruttiva per migliorare la vivibilità di un quartiere troppo spesso dimenticato, ma che ha tanto da offrire. La politica deve tornare ad ascoltare i territori e agire con concretezza“.