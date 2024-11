Sanremo 2025, brutto risveglio per Carlo Conti: la diva della TV gli ha chiuso la porta in faccia: “Siamo molto amici, ma…” | Niente Ariston per lei

Grande attesa per il prossimo Festival di Sanremo con nuovo conduttore e direttore artistico. Ma Carlo Conti ha ricevuto già il primo no.

Il prossimo Festival di Sanremo sarà la prova del nove per il nuovo conduttore e direttore artistico Carlo Conti.

Non perché sia un novellino, anzi. E nemmeno perché si teme non possa esserne in grado. Lo ha già fatto in passato.

Semplicemente, raccogliendo l’eredità del suo predecessore Amadeus che lo è stato per ben 5 anni consecutivi, dovrà per forza misurarsi con nuove sfide.

E sembra che già inizino i problemi. Una diva della tv ha già fatto sapere il suo rifiuto a partecipare. Di chi si tratta?

Carlo Conti: il primo grande rifiuto

La notizia della conduzione di Carlo Conti del nuovo Festival di Sanremo è stata accolta con gioia dai tantissimi fan di uno dei volti di punta della Rai. E da lui stesso, felice di misurarsi in un nuovo ruolo. Un impegno che però non tutti si rendono conto di quanto sia gravoso. L’organizzazione, la scelta delle canzoni, degli ospiti: tutto inizia mesi e mesi prima.

Ospite a Tg1 mattina estate qualche mese fa, ha parlato dei cambiamenti che vorrebbe apportare, come riporta anche Fanpage:”Ho cercato di fare delle piccole modifiche. Ci sarà la suddivisione tra le nuove proposte e i Big. Le nuove proposte non andranno ad aumentare il numero dei Big, avranno la loro gara, ci sarà il vincitore e i Big faranno la loro corsa”. Mentre al Messaggero ha escluso la presenza di ospiti internazionali, dicendo: “Non credo. Sono un po’ passati di moda questi interventi al Festival“. Peccato che anche una diva nostrana gli abbia detto no.

La diva televisiva ha detto no

Sempre al Messaggero Carlo Conti ha svelato che la scelta dei brani è iniziata e “C’è di tutto. Pezzi leggeri e più impegnati. Fra i giovani ci sono molti che hanno presentato brani simili ad altri di successo, quindi senza originalità, la prima cosa che cerco”. Ma che lui non ha problemi con nessuno “Dipende dal brano. Io prima ascolto quello, poi guardo chi lo canta” ma, specifica “Aspetto sempre che siano gli artisti a proporsi. Non faccio inviti”.

Eppure un rifiuto è arrivato. Si tratta di quello dell’amica e collega Antonella Clerici, che intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni ha spiegato che non sarà presente, nonostante le indiscrezioni. “Non succederà, siamo molto amici, lui porterà tantissime novità giustamente. Il Festival ha bisogno di rinnovarsi continuamente a di stare al passo coi tempi” ha svelato.