Alessandro Borghese travolto dalle critiche, il prezzo dell’arancino fa inviperire i clienti: “Non ne vale la pena”

Alessandro Borghese letteralmente travolto da critiche e da chiacchiere. Nel mirino il prezzo troppo elevato dell’arancino.

Le critiche sono sempre all’ordine del giorno per i Vip. Di certo, il fatto di essere un personaggio noto e costantemente sotto i riflettori comporta pure il classico rovescio della medaglia. Non scordiamoci anche dei leoni da tastiera che, non avendo nulla di meglio da fare, si divertono attaccando molte celebrità pure sui social.

E lo fanno restando nell’anonimato. Di certo, non sempre si può piacere a tutti, e ciò vale per tutto ciò che facciamo nella vita. La cucina, ad esempio, è un settore molto amato, ma che fa anche molto discutere, e lo sa bene anche Alessandro Borghese.

Oltre ad essere uno chef sopraffino è un personaggio mediatico a tuttotondo, oltre che grande imprenditore. Uomo colto e serio professionista, è ben conscio del fatto che, anche se si lavora sodo, alle volte qualche cosa possa andare storto. Insomma è chiaro che le gatte da pelare possono sempre esserci ma che importante è anche saper correggere il tiro e cercare di viaggiare sempre in alto.

Adesso Borghese, che sta lavorando alacremente per la nuove puntate di 4 Ristoranti, è nella bufera a causa di un semplice arancino.

Alessandro Borghese, nel mirino per un arancino

A preparare l’arancino della discordia è stato lo staff del mitico Alessandro, in uno dei suoi ristoranti. Uno molto frequentato è quello sito a Milano, esattamente in via Bellisario. Il nome? Il Lusso Della Semplicità, che corrisponde alla catena ideata dal mitico Borghese, che di recente ha deciso di aprirne un nuovo punto ristoro anche a Venezia.

Chiaro che per i suoi fan è fantastico poter cenare in un suo locale, avendo anche la speranza di poterlo incontrare per stringergli la mano e realizzare un bel selfie ricordo assieme a lui. Tanto più che con loro è sempre molto disponibile, visto che è conscio del fatto che il loro amore sia fondamentale anche per la buona riuscita del suo programma 4 Ristoranti.

“Non ne vale la pena”, parole che lasciano senza fiato

Tornando sull’arancino, come ci racconta msn.com, una cliente avrebbe portato la propria dolce metà nel locale di Borghese, e non avrebbe affatto gradito il trattamento ricevuto. La donna ha infatti realizzato una recensione su Tripadvisor.com, dove ha fatto capire di non essere rimasta soddisfatta dal pasto.

“Non ne vale la pena“, è il titolo del suo lungo commento. Tuttavia ciò che le avrebbe fatto saltare la mosca al naso è stato il prezzo dell’arancino, a sua detta troppo salato, ovvero la bellezza di 20€. Infine, ha ritenuto in linea generale non particolarmente soddisfacenti le varie pietanze proposte, a partire dall’antipasto fino al dolce. Chissà che un nuovo pasto, magari in futuro di nuovo da Borghese, possa farle cambiare idea.