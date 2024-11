Sanremo giovani, ex stella di Amici stroncata davanti a tutti | Scatta la rivolta: “Un discorso vergognoso”

Sanremo Giovani, l’ex star di Amici stroncata sul palcoscenico. La rivolta è arrivata immediata.

Ci siamo, il countdown per la kermesse canora che tutto il mondo ci invidia è partito. Il 2024 si sta per concludere e febbraio non è poi così distante. Esso è considerato il mese festivaliero per antonomasia, in cui respira aria di primavera, coi fiori che vengono donati a cantanti e ad ospiti di respiro pure internazionale.

Non per nulla Sanremo è denominata da sempre la Città dei fiori. Quest’anno non ritroveremo più, com’era diventata piacevole consuetudine, Amadeus nel duplice ruolo di conduttore e direttore artistico, bensì Carlo Conti, che già in passato aveva vissuto tale esperienza. Tuttavia, non si sa ancora chi lo affiancherà sul palcoscenico nel corso delle cinque serate.

Intanto, il simpaticissimo Alessandro Cattelan è impegnato con Sanremo Giovani e a breve sapremo chi parteciperà al Festival. Tantissimi i cantanti tra i vari partecipanti che si stanno sfidando. Fra di loro ci sono anche ex allievi ad Amici. Ed è proprio uno di loro che sta ora facendo parlare di sé dopo essere stato stroncato sul palco.

In risposta è scattata subito una fortissima rivolta che non può lasciate indifferenti, e c’è anche chi parla di discorso vergognoso. Fatto che che, nel frattempo, l’artista, visto che di donna si tratta, è andata dritta per le sua strada, dimostrando la propria volontà di spiccare nel panorama musicale. Non a caso, nella scuola di Maria De Filippi aveva incantato sia gli addetti ai lavori che il pubblico a casa grazie alla sua voce potente e graffiante.

Sanremo Giovani, un’ex star di Amici nella bufera

Secondo molti questa performer avrebbe avuto tutte le carte in regola per accedere alla finale o al serale di Amici. Tuttavia, lei non è arrivata a nessuno dei due traguardi: è stata lei stessa, spezzando in men che non si dica in mille pezzi i cuori del suoi estimatori, a decidere di uscire anzitempo dal padre di tutti i talent.

Lo ha fatto per seguire il suo fidanzato di allora, anche lui bravo cantante. Lui aveva fatto la scelta di lasciare il programma per motivi personali e anche lei, come già detto, alla fine ha deciso di seguirlo. La ragazza ha però anche parlato, dimostrando ingente coraggio, della sua grandissima sensibilità, che sfocia talora in fragilità.

ho sempre considerato Ema una persona estremamente sensibile ma questo commento porcodio è fuori da ogni grazia divina.. ma che significa?? vi giuro non ho parole, sono estremamente delusa e spiazzata pic.twitter.com/TZ0EZpUm1S — F ⛈️ (@fioridizuccaa) November 13, 2024

“Un discorso vergognoso”, la polemica sui social

Tali argomenti sono poi stati riportati sul palco delle semifinali di Sanremo Giovani da Ema Stokholma, che si è detta molto preoccupata per la salute mentale dell’artista Mew. Ricordiamo che lei è passata in semifinale durante la prima puntata insieme a Mazzariello e Tancredi ed è in seguito a ciò che la giurata ha parlato della depressione della cantante.

Quest’ultima non se ne è stata zitta e ha deciso poi di rispondere a tono. La polemica è scoppiata sul web e c’è chi non ha apprezzato l’uscita della Stokholma, ritenendola vergognosa. E mentre il caso dilaga, i fan dell’ex star di Amici si stringono ancora più forte attorno a lei, sostenendo che Ema, dovrebbe solo giudicare le esibizioni e non esprimere pareri, ad esempio, sulla salute mentale di una persona.