La Talpa, il nome del vincitore è già nel logo del programma | La teoria che sta facendo impazzire l’Italia

La Talpa, si sa già chi vincerà. Il suo nome è nascosto nel logo. Da non credere.

Alla fine l’ha spuntata lei, la bellissima Diletta Leotta, per quel che concerne la conduzione di quel reality su Canale 5 che non andava in onda da tantissimi anni, dopo il successo passato. Peccato che per ora le aspettative, come si legge sui social, specie su X.com, siano state deluse.

I dati di share non stanno premiando il programma, che manca, secondo molti, di pepe. Il fatto però che non vada in diretta e che si proponga un format registrato e dove si faccia largo uso del montaggio, non risulta, agli occhi di tanti, molto interessante. Nel frattempo però,, le puntate vanno avanti con le relative eliminazioni.

Resta difficilissimo capire chi sia la talpa, ovvero colui o colei che non permette agli altri di vincere i giochi, mettendo loro i bastoni fra le ruote. Ovvio che nascono svariate ipotesi e che sia molto divertente confrontarsi in tale direzione anche con altri amici che seguono il programma.

In ogni caso è chiaro che riuscire ad azzeccare il nome di colui o di colei che vincerà è molto stimolante ed è ciò ciò a cui tutti aspirano. Ci vuole un pizzico di fortuna, che non guasta mai, ma anche molta arguzia. Fatto sta che adesso c’è un aspetto di cui non si parla d’altro in rete che ha fatto rizzare i capelli in testa ai più.

La Talpa, il vincitore celato nel logo

Ora pare che il nome del vincitore, dunque colui che alzerà la coppa al cielo, sia già nascosto nel logo del programma. A questo punto tantissimi cercheranno di osservarlo con maggiore attenzione.

A parlarcene su TikTok nel dettaglio è il simpaticissimo @marcosantarpia. Tra l’altro, come rivela lui stesso, pare che ci siano ben due indizi che porterebbero a un nome in particolare che è anche uno dei più amati al momento dai telespettatori. Si tratta di una donna che abbiamo visto danzare con successo alla corte della strepitosa Milly Carlucci.

Il nome più papabile

Parliamo della strepitosa Elisa Di Francisca. L’impronta che vediamo sul logo potrebbe richiamare difatti la forma della maschera della scherma, mentre il disegno impresso sulla poco fa citata impronta sarebbe molto simile al tatuaggio che la sportiva reca sul piede. Altra possibilità è Alessandro Egger. Si pensava infatti che l’impronta fosse un uovo e che richiamasse il suo cognome.

A sostegno della teoria che nel logo possa nascondersi un indizio che porti al vincitore vi è la vittoria che tempo fu attribuita a Franco Trentalance, già rivelata nel logo di allora, dove erano presenti ben tre lance.