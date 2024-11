Antonella Clerici, ecco che fine fa il cibo di È Sempre Mezzogiorno | Nessuno poteva sospettarlo: l’ha deciso la produzione

In tanti si staranno chiedono dove finisce il cibo cucinato durante la trasmissione di Antonella Clerici. La risposta che nessuno si immaginava.

È stata una vera e propria gioia per i fan della prima ora di Antonella Clerici quando, dopo la terribile pandemia che ormai quattro anni fa ci ha preso di contropiede, ha ricominciato ad andare in onda alle ore dei pasti su Rai Uno, appena prima del TG1. Moltissimi sono stati inoltre, e sono tutt’ora, gli amici chef della Clerici che la accompagnano in trasmissione.

Tra di essi molti sono i volti che sono entrati e usciti di scena, tra cui la simpaticissima Anna Moroni, che era considerata come una colonna portante ancora al tempo di La Prova Del Cuoco, ma che nel programma attuale ha solo fatto delle ospitate di qualche puntata. Impossibile poi non dimenticare anche Lorenzo Biagiarelli.

Tuttavia per molto tempo si è anche mormorato di una forte rivalità fra Antonella ed Elisa Isoardi., a onor del vero sempre smentita da entrambe le professioniste.

L’attuale conduttrice di Linea Verde infatti era subentrata a La Prova del Cuoco nel periodo della gravidanza di Antonella, che ha poi dato alla luce la figlia Maelle.

Antonella Clerici più amata che mai a È Sempre Mezzogiorno

La voce che circolava dunque fra le due conduttrici è anche stata a più riprese smentita da entrambe: le due conduttrici hanno apertamente riferito di stimarsi reciprocamente. Tornando tuttavia a bomba su È Sempre Mezzogiorno, la formula del programma non è di certo un mistero.

Qui i numerosi amici chef della Clerici in ogni puntata danno vita ad accattivanti e squisite ricette, che spaziano con grandissima dall’antipasto fino al dessert. Anzi, spesso e volentieri essi compongono accattivanti menù completi costituiti da porzioni abbondanti. Che fine fa però poi, si sono chiesti in molti, il cibo cucinato in trasmissione?

Che fine fa il cibo qui cucinato

Si sente spesso parlare del temutissimo spreco alimentare, che è una cosa sbagliatissima e che tutti noi cerchiamo di evitare come la peste. E questo lo hanno compreso anche i mestieranti televisivi, che hanno adottato una strategia vincente.

Nel caso del programma della Clerici è stato reso noto il fatto che buona parte delle pietanze viene consumata dai presenti in loco a telecamere spente. Intendiamo esattamente alla fine della trasmissione. Quello che non viene mangiato, tuttavia, viene donato ad enti e associazioni locali, il cui compito è quello di sostenere persone in difficoltà.