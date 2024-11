Monica Bellucci, la foto della figlia Deva diventa virale e fa scalpore, ma il motivo è davvero assurdo: “Che c*lo incredibile…”

Deva, figlia di Monica Bellucci, ha fatto scalpore a causa di una foto, ma non crederete mai al motivo dello scandalo. Non si parla d’altro.

Monica Bellucci è riconosciuta come una delle donne più belle al mondo, ed è difficile sostenere il contrario. L’attrice è stata il sogno di molti e ancora oggi, a 60 anni, non ha niente da invidiare alle bellezze più giovani.

Legatissima alla figlia Deva, qualche giorno fa entrambe sono finite al centro di un ciclone dopo che è circolata una foto della giovane. Sui social ormai non si parla d’altro.

Gli utenti si stanno scambiando opinioni a raffica e iniziano discussioni su questa foto che sta dividendo il web. Ma come mai tanto scalpore?

Pare che il motivo per cui questa foto ha cominciato a circolare all’impazzata sia abbastanza assurdo. Ora tutti vogliono sapere cosa è successo.

Monica Bellucci e la figlia Deva

Nata nel 2004, Deva è salita ben presto agli onori della cronaca, già quando era adolescente, per via della sua bellezza. Nata quattro anni dopo il matrimonio di Monica Bellucci e Vincent Cassel, la ragazza ha seguito le orme della madre ed è diventata una modella. Le due sono molto legate, e in più occasioni la giovane ha affermato di essere molto fiera di somigliare a sua madre.

Deva ha debuttato anche nel cinema, ma ha comunque deciso di seguire la strada della moda, diventando ambasciatrice di molti brand famosi. Adesso però tutti parlano di lei per un altro motivo: una foto ha colpito particolarmente gli utenti, e non sono mancati i giudizi.

Che culo incredibile ha avuto Deva a schivare la genetica del papá Vincent con un triplo carpiato per tuffarsi secca e senza schizzi in quella della mamma. https://t.co/K9FVuVrB3T — Jay Sí (@Jes912) November 12, 2024

Il commento sull’aspetto di Deva: “Che c**o”…

La foto “incriminata” ritrae mamma e figlia acconciate e vestite per una serata che si prospetta molto importante. La somiglianza tra le due è incredibile, e proprio su questo è nato lo “scandalo”: molti hanno sottolineato il fatto che Deva abbia preso molto da sua madre, compresa appunto la bellezza. Al contrario, di Cassel non ci sarebbe niente, e a detta di molti questa è una “fortuna”. Gli utenti infatti hanno opinioni abbastanza contrastanti su Vincent Cassel: c’è chi si trova d’accordo con le classifiche che lo ritengono uno degli uomini più sexy al mondo, e chi invece non apprezza i suoi tratti particolari.

Ecco quindi che secondo alcuni utenti Deva avrebbe avuto il “c**o” di assorbire solo la genetica della madre e diventare la bellissima ragazza che è oggi. Sicuramente, a prescindere dai gusti riguardo Cassel, non si può dire che la giovane non sia una meraviglia.