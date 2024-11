Casa a prima vista, colpo di testa per l’agente immobiliare più amato: “Mi sono licenziato” | Ecco come campa adesso

Il famoso volto di Casa a prima vista lascia tutto e si licenzia improvvisamente. E adesso cosa fa? L’incredibile svolta.

--> -->

Tutti pazzi per le visite immobiliari, anche chi una casa non la cerca. Da quando è iniziato il programma Casa a prima vista siamo diventati tutti esperti.

Chi aveva mai sentito parlare di rendering, se non gli addetti ai lavori? Per inciso, il render è l’immagine virtuale di come sarà la casa che gli agenti immobiliari più famosi del momento mostrano ai possibili acquirenti, una volta ultimate le ristrutturazioni o i lavori.

E loro sono due squadre affiatate quanto eterogenee. A Milano la simpaticissima e verace Ida Di Filippo, Gianluca Torre e Mariana D’Amico, mentre a Roma l’elegante Nadia Mayer, l’affascinante Blasco Pulieri e il divertente Corrado Sassu.

Ormai volti televisivi famosi e amati. Nessuno si sarebbe aspettato il licenziamento di uno di loro.

Casa a prima vista: l’agente che si è licenziato

In ogni puntata di Casa a prima vista, in onda su Real Time dallo scorso anno, vediamo un acquirente alla ricerca di un’abitazione, e gli agenti immobiliari sfidarsi mostrandone una ciascuno. Alla fine chi riuscirà a piazzare la propria vince un premio in denaro, mentre chi compra si aggiudica dei prodotti per la casa.

-->

Gli agenti immobiliari mettono in atto tutte le loro tecniche per vincere, e ognuno di loro ha delle caratteristiche che lo rendono amato dal pubblico ormai affezionato. Sono talmente diversi che è impossibile non parteggiare per l’uno o per l’altro, secondo le proprie preferenze. Per questo quella del licenziamento di uno di essi è una notizia inattesa. Di chi si tratta? E cosa è successo?

Di chi si tratta

A Vanity Fair Stories, come riporta msn.com, i 6 simpatici agenti si sono raccontati, e uno di loro ha svelato il licenziamento: “La mia situazione è un po’ particolare, perché in realtà dopo il successo del programma in pratica mi sono licenziato. In quel momento mi sono accorto che c’era un cambiamento. Sono ancora un agente immobiliare ma avevo delle agenzie con un franchising così ho deciso di venderle perché volevo creare qualcosa di mio grazie a questi contatti che stavano entrando“.

Niente paura quindi: il simpatico Corrado Sassu ha semplicemente raccontato in questa occasione di come la sua vita sia cambiata grazie a Casa a prima vista, programma che gli ha donato – a lui come ai colleghi – tanta popolarità. Tanta da permettergli di mettersi in proprio.

--> -->