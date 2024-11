Peparini-Muller, dopo la fine del reality fioccano accuse infamanti | La reazione indignata: “Giù le mani da Veronica!”

La coppia formata da Veronica Peparini e Andreas Muller aspramente criticata e accusata dopo la fine del reality a cui hanno preso parte.

Dopo anni di attesa è tornato sui teleschermi un reality diverso dal solito e molto gradito al pubblico. Stiamo parlando de La Talpa, che quest’anno è stata condotta da Diletta Leotta.

Ma nonostante le aspettative, qualcosa non ha funzionato, e la parabola discendente dell’attenzione del pubblico ha portato alla chiusura anticipata del reality.

Dopo sole 3 puntate – ne erano previste 6 – lo show ha chiuso i battenti il 25 novembre. Con grande dispiacere di quanti ci avevano creduto.

E i concorrenti Veronica Peparini e Andreas Muller sono stati travolti dalle critiche. Cosa è successo?

Peparini e Muller sotto attacco

L’atteso ritorno de La Talpa ha portato con sé una grande delusione per la fine così repentina. Dopo ben 16 anni di assenza, le previste 6 puntate sono state ridimensionate, e le ultime 3 condensate in una unica. Nella quale abbiamo scoperto che la Talpa era Lucilla Agosti. E dove la coppia formata dai ballerini Andreas Muller e Veronica Peparini sono stati definitivamente eliminati. Peccato, perché tutti concorrenti avrebbero potuto fare molto di più, se gliene avessero dato l’occasione.

La coppia di ballerini, per esempio, avrebbe potuto mostrare un lato ancora sconosciuto ai loro fan, che non sono pochi. Del resto, provengono entrambi da un programma molto seguito: Amici di Maria De Filippi. Qui Veronica è stata per quasi 10 anni, fino al 2022, insegnante di ballo e coreografa. E sui banchi della scuola ha conosciuto quello che oggi è il suo compagno, all’epoca allievo, di 25 anni più giovane.

Le accuse infamanti e la risposta

Nel corso dell’ultima puntata la coppia ha raccontato le difficoltà affrontate nel rapporto, e Veronica Peparini ha affermato che l’unico cruccio era quello non potergli dare dei figli. Ma poi, grazie all’inseminazione artificiale, il 18 marzo 2024, quando lei ha 53 anni, nascono Ginevra e Penelope. E proprio a causa delle piccole la donna è stata criticata.

Qualcuno ha chiesto sui social a Marina La Rosa, che pure ha partecipato al reality, se avrebbe mai lasciato a casa due neonate come ha fatto la ballerina. La replica dell’ex gieffina, come riporta anche fanpage.it, è stata netta e decisa: “Ehi, Ehi… Giù le mani da Veronica! Intanto esiste anche un padre e si chiama Andreas. I due genitori non hanno abbandonato le loro figlie che sono invece rimaste con i nonni (con cui stanno sempre perché, non so se lo sai, ma Veronica e Andrea lavorano tutto il giorno) e quindi sì. Se mi avessero proposto un lavoro e avessi avuto anch’io queste condizioni sì certo, avrei fatto la stessa cosa”.