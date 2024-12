Antonella Clerici, col cuore in mano ha ammesso tutto: “mia figlia ha vissuto…” | Nessuno dovrebbe vivere una situazione così

Antonella Clerici ha voluto raccontare cos’ha passato sua figlia e i fan non hanno potuto trattenere la commozione. È stata una situazione difficile per entrambe.

Non ha bisogno di presentazioni Antonella Clerici, la quale da anni riesce a tenere alto l’interesse del suo amato pubblico, il quale la segue ovunque, sia in tv che nella sua amata casetta nei boschi. Grazie alla sua grinta, charme e bravura nel sapersi porre davanti alle telecamere fa guadagnare a mamma Rai, picchi altissimi di share.

Antonellina è la regina dell’intrattenimento sia per quanto riguarda È sempre mezzogiorno che per The Voice. Proprio in merito a quest’ultimo, durante la puntata del 29 novembre, la conduttrice è stata incoronata come vincitrice della serata nei dati Auditel, sbaragliando la concorrenza e ottenendo il 23.8% di share.

La Clerici non è un portento soltanto al lavoro, ma anche in famiglia, in quanto ama moltissimo sua figlia Maelle, avuta dal suo precedente compagno Eddie Martens. Con lei ha un rapporto molto solido e insieme al suo attuale compagno Vittorio Garrone formano una famigliola molto felice.

Nonostante questo clima idilliaco, la conduttrice ha svelato un retroscena che ha lasciato tutti quanti senza parole. Ecco che cosa ha dovuto vivere sua figlia, purtroppo è una situazione di cui si legge spesso ormai.

Antonella Clerici e la nuova rivelazione

Antonella Clerici ama tenere il suo amato pubblico sempre al corrente della sua vita, non gli dice mai bugie, proprio per il forte legame che li lega. Così come quando si è dovuta operare d’urgenza, fino alla condivisione dei momenti più belli della sua vita, la conduttrice è sempre schietta e trasparente. Per questo motivo siamo sicuri che questa nuova rivelazione vi farà molto piacere.

Come anticipato da La Stampa, il 23 dicembre alle 21:20 su Rai 1 Antonella, Stefano De Martino e il grande Gianni Morandi condurranno insieme uno show a tema musicale, per celebrare l’inizio dell’Anno Santo 2025. Stando alle prime indiscrezioni, anche Alberto Angela si dovrebbe collegare in uno spazio a lui dedicato, rilasciando come sempre le sue brillanti divulgazioni, con la sua solita professionalità che lo contraddistingue.

Antonella e l’ammissione in merito alla figlia Maelle

Con sua figlia Maelle e il suo compagno Vittorio Garrone, l’amore scorre a fiumi, nel loro angolo di paradiso, racchiuso tra le mura domestiche. Eppure in passato, come ha rivelato la stessa conduttrice. sua figlia avrebbe attraversato un momento difficile: “Quando è arrivata alle medie, credo che abbia vissuto un po’ di bullismo, proprio perché era mia figlia. Qualcuno le ha detto: ‘Tu parli, ma sei la figlia di’…”.

Fortunatamente, dopo un periodo di tristezza da parte della ragazza e di preoccupazione da parte di mamma Antonella, le cose si sono risolte e adesso la figlia di Eddy sta vivendo la magia del primo amore adolescenziale, come ha rivelato la Clerici: “Sono felice, ha trovato un ragazzo perbene. Lei è in gamba. Stefano è carino e sportivo…”. Tutto bene ciò che finisce bene quindi.