Rai, corsa folle in ospedale per il volto tv: è successo tutto all’improvviso | Tutti gli si stringono attorno

Improvvisa assenza per un noto volto Rai. La corsa in ospedale ha preoccupato tutti, che attendono notizie con il fiato sospeso.

La notizia di una improvvisa corsa in ospedale per un noto volto Rai ha preoccupato non poco il pubblico televisivo.

Anche se si tratta di personaggi lontani dalle nostre vite infatti, vederli spesso sullo schermo della tv li rende così familiari da essere considerati quasi degli amici.

Per questo motivo, ogni volta che succede qualcosa ad uno di loro, che sia una bella notizia o, come in questo caso, una brutta, si attendono novità col fiato sospeso.

Ma cosa è successo al personaggio noto? E come sta adesso? Scopriamolo.

Rai: personaggio noto corre in ospedale

Il personaggio di cui parliamo ha preoccupato non poco i suoi fan, poiché tutto è accaduto proprio durante una puntata del programma cui prende parte già da tempo.

Si tratta di un programma in diretta, e appunto improvvisamente questa persona si è allontanata senza che la padrona di casa abbia potuto dare una spiegazione al pubblico. Che non ha potuto fare altro che prendere atto della cosa e aspettare notizie in merito, news che non sono arrivate. Oggi sappiamo invece cosa è successo davvero.

Cosa è successo davvero e come sta

Parliamo di Guillermo Mariotto, che sabato 30 novembre durante la puntata di Ballando con le Stelle, in cui è uno dei giudici, ha abbandonato di corsa lo studio. Senza una spiegazione, pare, nemmeno alla padrona di casa Milly Carlucci.

A fare chiarezza su quanto realmente accaduto e su cosa sia successo ci ha pensato Roberto Alessi che, come riporta Giuseppe Porro sul suo profilo Instagram, avrebbe spiegato: “Sono state tante illazioni ed è circolato pure un video antipatico e falso, ma la cosa che è successa è seria. Una sua premiere, ossia la persona che è a capo dell’atelier Gattinoni di cui lui è stilista è stata ricoverata per un’ernia, non una cosa grave. Lui è corso all’atelier, è andato all’ospedale dove lei era ricoverata, poi è tornato all’atelier perché dovevano consegnare stasera 17 abiti d’alta moda a un’altezza reale saudita in Arabia. Quindi è corso lì per finire di realizzare questo lavoro importantissimo. Vi ricordo che un abito d’alta moda può costare decine di migliaia di euro”. Nulla di irrisolvibile quindi, i fan possono stare tranquilli. Guillermo Mariotto tornerà al suo posto sabato 14 dicembre, poiché la serata del 7 il programma non andrà in onda e al suo posto sarà trasmessa la Prima alla Scala.