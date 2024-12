“Cosa fai a capodanno?”: la risposta di Stefano De Martino spiazza tutti | Dopo Belen finalmente esce allo scoperto

Ecco cosa fa Stefano De Martino a Capodanno: lo ha detto a tutti all’improvviso, è da non credere. Altro che Belen.

In pochi anni Stefano De Martino ha conquistato i telespettatori italiani, diventando uno dei volti più amati della televisione.

Ormai “Affari Tuoi” è diventato il suo programma: se all’inizio c’era chi aveva dei dubbi nel vederlo in questo ruolo, dopo le prime puntate il ballerino ha dimostrato di avere la stoffa giusta per accogliere l’eredità di Amadeus.

In televisione e sui social sono tanti a seguirlo, ed essendo un personaggio così amato c’è tanta voglia di scoprire di più sulla sua vita privata. Bene, la vostra curiosità sarà soddisfatta: Stefano De Martino ha rivelato cosa farà a Capodanno.

È uscito allo scoperto davanti a tutti e non ha nascosto i suoi piani di festa. I fan sono rimasti spiazzati dopo che hanno saputo quello che combinerà il 31 dicembre.

Stefano De Martino dopo Belen

Per molti anni Stefano De Martino è stato visto come “il compagno di Belen“: la loro relazione ai tempi fece molto scalpore e i continui tira e molla hanno alimentato il gossip per diverso tempo. Oggi tra i due sembra che le cose siano finite definitivamente, e il ballerino ha intrapreso una carriera televisiva di tutto rispetto che ha stupito anche i più scettici. Ballo, conduzione, intrattenimento: sembra che non ci sia nulla che De Martino non sappia fare.

Negli ultimi giorni sui social ha condiviso anche i suoi preparativi per Natale, mostrando il suo albero già addobbato ai suoi fan. A quel punto non sono mancate le domande sul Capodanno: tutti vogliono sapere come lo trascorrerà il conduttore. La risposta è arrivata all’improvviso e ha spiazzato tutti: dopo Belen, ecco com’è cambiata la vita di De Martino.

Il Capodanno del ballerino

Non poteva mancare anche per De Martino la domanda di rito: “Cosa fai a Capodanno?” gli ha chiesto un fan sui social, approfittando del suo ultimo post su Instagram. La risposta del ballerino non si è fatta attendere molto: De Martino ha risposto che rimarrà sul divano, godendosi lo stomaco pieno e rivolgendo a tutti i suoi contatti gli auguri. La risposta ha divertito e sorpreso molti fan.

Insomma, per De Martino un Capodanno all’insegna della tranquillità e del buon cibo. Sarà vero, o è solo una battuta? Per scoprirlo, non resta che aspettare le foto che pubblicherà il ballerino durante le Feste.