Carlo Conti massacrato: neanche è iniziato Sanremo e già la prima ‘rissa’ | Ora la notizia è davvero ufficiale ed è su tutti i giornali

Non inizia bene Carlo Conti. Manca ancora del tempo al Festival di Sanremo ma già iniziano le polemiche e la prima rissa.

La 75esima edizione del Festival di Sanremo ancora non è iniziata – anzi mancano circa 2 mesi – e già iniziano le polemiche.

Polemiche che da sempre accompagnano la kermesse musicale, che non sarebbe la stessa se non suscitasse umori e malumori del popolo.

Questa edizione è particolarmente attesa per scoprire come Carlo Conti, che ha preso il posto di Amadeus dopo le ultime 5, cercherà di modificare lo storico Festival dei fiori e della canzone italiana.

Ma già da quel poco che è venuto fuori sembra proprio che avremo di che parlare. La prima “rissa” è scoppiata. Cosa è successo?

Carlo Conti: la prima rissa di Sanremo

Alla fine, dopo tanti rumor intorno al Festival di Sanremo, Carlo Conti ha finalmente ufficializzato i protagonisti della nuova prossima edizione. Tra questi, a sorpresa anche alcuni rapper. Qualche giorno fa il conduttore, ospite del podcast Pezzi, aveva dato già qualche anticipazione: “Si sono presentati tanti rapper, ma sono più orientati sul pop e stanno crescendo. Mi piace che i giovani raccontino la loro generazione non in maniera aggressiva”. E in effetti, nell’annuncio dei 30 cantanti in gara il genere rap è ben rappresentato.

Da Fedez a Tony Effe, tanti sono i nomi fatti. Peccato che non tutti abbiano gradito questa scelta. Il Codacons (famoso tra l’altro per le lunghe diatribe con Fedez) si è espresso condannando la scelta di Conti. Addirittura, arrivando alla diffida. Come si legge direttamente sul sito codacons.it: “Avevamo esplicitamente diffidato l’azienda a non portare a Sanremo artisti i cui brani sono stati caratterizzati in passato da violenza, insulti verso le donne e contenuti sessisti“, minacciando azioni legali.

Chi è il protagonista

In attesa di scoprire cosa succederà nei prossimi mesi, nel frattempo sono gli esclusi a commentare e mostrare sui social il loro disappunto sul no ricevuto. Uno di questi è proprio un rapper. Parliamo di Sfera Ebbasta, pseudonimo di Gionata Boschetti, 31enne di Sesto San Giovanni che vanta un gran numero di fan.

Sul suo profilo Instagram, il cantante ha postato una foto che rappresenta il suo pensiero: un gran dito medio, accompagnato dalla didascalia “Avevo tutti i requisiti per San Remo”. I follower hanno supportato il loro beniamino dedicandogli parole di conforto per l’esclusione ritenuta ingiusta con commenti del tipo “Era Sanremo a non avere i requisiti per te”. Il prossimo anno andrà meglio, forse.