George Clooney, perchè ha mollato Elisabetta Canalis: “non sapete cosa mi faceva” | Dopo anni la verità di ciò che accadeva in casa

È passato un po’ di tempo, ma dopo tutti questi anni sappiamo perché George Clooney ha mollato Elisabetta Canalis.

Quanti anni sono passati da quando la coppia formata da Elisabetta Canalis e George Clooney faceva sognare i fan?

Sono ben 15, anche se nella memoria di tutti noi sembra solo ieri. Come sembra ieri quando la splendida ex Velina faceva la sua comparsa in tv, sul bancone di Striscia la Notizia. E invece era il 1999.

Ma gli anni sembrano non essere passati affatto, né per l’uno né per l’altra. È passata però una vita, per entrambi.

E sapere perché George Clooney ha mollato Elisabetta Canalis è una vera sorpresa.

Perché George Clooney ha mollato la Canalis

Elisabetta Canalis, ospite di Belve, ha risposto alle domande di Francesca Fagnani e si è raccontata lasciandosi anche andare ai ricordi. Tra i racconti della sua vita non sono mancati i riferimenti agli amori vissuti, a cominciare dal primo, quello che ha dato il via al binomio Velina-calciatore, ovvero la storia con Bobo Vieri. Una relazione che lei ha definito tossica.

Ben diversa da quella con l’attore hollywoodiano George Clooney. Un amore durato dal 2009 al 2011 che ha fatto sognare migliaia di persone e ha occupato ai tempi pagine e pagine delle riviste patinate di tutto il mondo. Quasi una fiaba, con la bella che salpa alla conquista dell’America e si ritrova a conquistare il cuore di quello che è, a tutti gli effetti, lo scapolo d’oro più ambito.

Tutta la verità

Oggi George Clooney non è più uno scapolone incallito: a farlo capitolare, nel 2014, ci ha pensato la bellissima Amal Alamuddin, con cui ha avuto due gemelli, Ella e Alexander. E per uno strano destino, nello stesso anno anche Elisabetta Canalis ha deciso di unire la sua vita al chirurgo statunitense Brian Perri, dal quale l’anno successivo ha avuto Skyler Eva. Il suo matrimonio, però, è terminato dopo 9 anni.

E se la bella showgirl oggi torna a parlare della sua storia passata con grande affetto (ha infatti riferito: “È l’uomo che mi ha insegnato che si può amare una persona che ti ama”), in passato anche Clooney aveva riservato belle parole alla ex. Tempo fa ha detto, come hanno riportato molti media: “Non la conoscete nel privato, non sapete cosa mi faceva: lei è stata in assoluto la donna che mi ha fatto ridere di più nel corso della mia vita”. Ma perché è finita? Sembra per incompatibilità di carattere, e la Canalis alla Fagnani ha spiegato: “Ho avuto amori più grandi. È finita perché me ne sono andata e lui non mi ha fermato“. Non era destino, evidentemente.