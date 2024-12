Guillermo Mariotto, la chiamata urgente dall’autore di Ballando: neanche Milly ne sapeva nulla | Cambiato tutto in un minuto

Una chiamata inaspettata con una notizia clamorosa ha sconvolto i piani di Guillermo Mariotto mentre era in treno.

Una svolta inattesa ha segnato la giornata di Guillermo Mariotto che, durante un viaggio in treno, ha ricevuto una chiamata urgente.

Dall’altra parte del telefono c’era Massimo Romeo Piparo, l’autore di Ballando con le Stelle dal lontano 2005.

Le parole di Piparo lo hanno costretto ad abbandonare tutto e a cambiare i suoi programmi, forse per sempre.

Neanche Milly Carlucci era al corrente di questa emergenza. Ma cosa avrà mai potuto causare questa fuga precipitosa?

Un destino imprevedibile

Chi avrebbe mai pensato che uno dei volti più iconici di Ballando con le Stelle sarebbe finito a far parte del cast quasi per caso? A svelare questo curioso aneddoto è proprio Guillermo Mariotto, che in un’intervista ai microfoni di NuovoTv ha raccontato i retroscena della sua prima chiamata a far parte del programma condotto da Milly Carlucci. “Se penso a come sono andate le cose, credo che fosse già tutto scritto“, ha confessato lo stilista. “Un giorno, diciotto anni fa, ero in treno. Ricevo una telefonata da Massimo Romeo Piparo, autore di Ballando. Stava lavorando con Milly alla prima edizione del talent. Non prendeva bene il telefono e non riuscivo a capire che cosa mi stesse chiedendo. Ho pensato che mi volesse proporre un’ospitata e ho accettato“.

Una chiamata affrettata, un segnale scarso e un malinteso: gli ingredienti perfetti per una storia destinata a fare la storia della televisione. “Quando sono tornato in sartoria, qualche giorno dopo, tutti, tranne me, sapevano di questo mio nuovo ruolo“, ha aggiunto Mariotto con una risata. “Non avevo la minima idea di cosa mi aspettasse, ma ho accettato con entusiasmo“. E così, quasi per scherzo, Guillermo Mariotto è diventato uno dei giudici più amati e temuti di Ballando con le Stelle. La sua carriera televisiva è decollata in modo inatteso, grazie a una telefonata fortuita e a una buona dose di istinto.

Una sorpresa anche per Milly Carlucci

Quella telefonata fortuita ha cambiato per sempre la vita di Guillermo Mariotto, gettando le basi per una lunga e proficua collaborazione con Milly Carlucci. Un’amicizia nata da un simpatico malinteso, che è diventata uno dei pilastri della televisione italiana.

Da quel primo incontro, avvenuto un po’ per caso, è nato un sodalizio artistico e umano che continua a sorprendere e a far parlare di sé. Insieme, Guillermo e Milly, hanno costruito un pezzo importante della storia del programma di Rai 1.