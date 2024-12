Anna Moroni, senza freni sulla figlia della Clerici: “per anni quando vivevano a Roma…” | Praticamente era costretta a farlo ogni volta

Anna Moroni svela tutto sulla figlia di Antonella Clerici: costretta per lungo tempo a farlo. È davvero da non credere.

Anna Moroni è stata per tanti anni uno dei volti de La prova del cuoco: al fianco di Antonella Clerici, l’abbiamo vista preparare qualsiasi delizia in diretta.

Come molti sanno, tra Moroni e Clerici c’è un legame di amicizia, ma quello che ha rivelato la cuoca sulla figlia della conduttrice potrebbe cambiare tutto.

Infatti la cuoca ha spiegato di essere stata costretta per molto tempo a fare qualcosa per Maelle. Per lei non c’era via d’uscita: era praticamente obbligata, a quanto ha raccontato.

Chi l’avrebbe mai detto si sarebbe spinta a tanto? Eppure Anna Moroni ha raccontato come stavano le cose, e non c’è molto altro da spiegare.

Anna Moroni e Antonella Clerici

I telespettatori de La prova del cuoco per anni si sono divertiti a guardare i siparietti tra Antonella Clerici e Anna Moroni. La cuoca ha deciso di ridurre la sua presenza in televisione, e oggi partecipa solo come ospite in alcune occasioni. Tanti hanno nostalgia delle sue risate e delle sue ricette ricercate ma semplici, adatte a tutti.

Ebbene, chi credeva che il rapporto tra la cuoca e la conduttrice si limitasse all’amicizia sullo schermo si sbagliava: la situazione è più complessa di quel che si pensa, e c’entra anche la figlia di Antonella Clerici, Maelle. Proprio a causa sua Moroni è stata praticamente obbligata a fare delle cose…

Lo doveva fare ogni volta

Anna Moroni non è legata solo ad Antonella Clerici, ma anche alla figlia della conduttrice, Maelle. A lei ha dedicato un post su Instagram l’anno scorso in occasione del suo compleanno per farle gli auguri. Ma non era un post qualsiasi: per augurarle buon compleanno ha condiviso la ricetta del suo ciambellone preferito, profumato all’arancia. “Per anni quando vivevano a Roma le preparavo ogni settimana il suo ciambellone preferito“, ha raccontato la cuoca, spiegando che per lei Maelle è come se fosse una nipotina acquisita, e che le cucinava con piacere la torta che tanto le piaceva.

Quello di Moroni è stato davvero un gesto dolce e tanti hanno commentato, esprimendo la gioia di vedere un legame così forte durare anche oltre gli studi televisivi. Antonella Clerici e la figlia evidentemente frequentavano molto la cuoca quando abitavano a Roma, e hanno costruito con lei un legame profondo e dolcissimo. Davvero un bell’esempio di amicizia.